Слезы у кошки — это не эмоции: какие опасные болезни могут скрываться за этим симптомом

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не стоит приписывать кошкам человеческие эмоции — даже если у питомца появились выделения у глаз, это вовсе не значит, что он плачет от грусти. Важно разобраться в причинах слезотечения, так как за ним могут скрываться различные проблемы, требующие профессионального внимания.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошачий взгляд

Основные причины слезотечения у кошек

Причины, по которым у кошки могут быть выделения из глаз, достаточно разнообразны:

Инфекции и аллергии

Различные инфекции, аллергические реакции, конъюнктивит и вирус герпеса могут вызвать слезотечение.

Проблемы с железами

Нарушения работы желез и обструкции протоков также приводят к появлению слез.

Травмы

Повреждения глаз или головы не исключены — травмы могут провоцировать раздражение и выделения.

Сопутствующие инфекции

Ушные инфекции и наличие паразитов, таких как блохи и клещи, способствуют развитию воспалительных процессов, что отражается на глазах.

Глаукома

Глаукома — заболевание, повышающее глазное давление, вызывает не только дискомфорт, но и слезотечение. Диагностировать его самостоятельно практически невозможно.

Хронические заболевания

Проблемы с печенью, почками или сердцем могут отражаться на состоянии глаз и приводить к постоянному выделению слез.

Что делать, если у кошки слезы

В случае появления выделений важно внимательно наблюдать за состоянием питомца. Если симптомы сохраняются 1-2 дня, необходимо обратиться к ветеринару. Особенно не следует медлить, если появляются гнойные выделения, покраснения или отек.

Такой подход поможет вовремя выявить и устранить возможные проблемы, обеспечив вашему питомцу необходимую помощь и комфорт.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

