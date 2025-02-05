Слезы у кошки — это не эмоции: какие опасные болезни могут скрываться за этим симптомом

Не стоит приписывать кошкам человеческие эмоции — даже если у питомца появились выделения у глаз, это вовсе не значит, что он плачет от грусти. Важно разобраться в причинах слезотечения, так как за ним могут скрываться различные проблемы, требующие профессионального внимания.
Причины, по которым у кошки могут быть выделения из глаз, достаточно разнообразны:
Инфекции и аллергии
Различные инфекции, аллергические реакции, конъюнктивит и вирус герпеса могут вызвать слезотечение.
Проблемы с железами
Нарушения работы желез и обструкции протоков также приводят к появлению слез.
Травмы
Повреждения глаз или головы не исключены — травмы могут провоцировать раздражение и выделения.
Сопутствующие инфекции
Ушные инфекции и наличие паразитов, таких как блохи и клещи, способствуют развитию воспалительных процессов, что отражается на глазах.
Глаукома
Глаукома — заболевание, повышающее глазное давление, вызывает не только дискомфорт, но и слезотечение. Диагностировать его самостоятельно практически невозможно.
Хронические заболевания
Проблемы с печенью, почками или сердцем могут отражаться на состоянии глаз и приводить к постоянному выделению слез.
В случае появления выделений важно внимательно наблюдать за состоянием питомца. Если симптомы сохраняются 1-2 дня, необходимо обратиться к ветеринару. Особенно не следует медлить, если появляются гнойные выделения, покраснения или отек.
Такой подход поможет вовремя выявить и устранить возможные проблемы, обеспечив вашему питомцу необходимую помощь и комфорт.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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