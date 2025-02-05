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Слезы у кошки — это не эмоции: какие опасные болезни могут скрываться за этим симптомом

1:52
Зоосфера

Не стоит приписывать кошкам человеческие эмоции — даже если у питомца появились выделения у глаз, это вовсе не значит, что он плачет от грусти. Важно разобраться в причинах слезотечения, так как за ним могут скрываться различные проблемы, требующие профессионального внимания.

Кошачий взгляд
Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошачий взгляд

Основные причины слезотечения у кошек

Причины, по которым у кошки могут быть выделения из глаз, достаточно разнообразны:

  • Инфекции и аллергии
    Различные инфекции, аллергические реакции, конъюнктивит и вирус герпеса могут вызвать слезотечение.

  • Проблемы с железами
    Нарушения работы желез и обструкции протоков также приводят к появлению слез.

  • Травмы
    Повреждения глаз или головы не исключены — травмы могут провоцировать раздражение и выделения.

  • Сопутствующие инфекции
    Ушные инфекции и наличие паразитов, таких как блохи и клещи, способствуют развитию воспалительных процессов, что отражается на глазах.

  • Глаукома
    Глаукома — заболевание, повышающее глазное давление, вызывает не только дискомфорт, но и слезотечение. Диагностировать его самостоятельно практически невозможно.

  • Хронические заболевания
    Проблемы с печенью, почками или сердцем могут отражаться на состоянии глаз и приводить к постоянному выделению слез.

Что делать, если у кошки слезы

В случае появления выделений важно внимательно наблюдать за состоянием питомца. Если симптомы сохраняются 1-2 дня, необходимо обратиться к ветеринару. Особенно не следует медлить, если появляются гнойные выделения, покраснения или отек.

Такой подход поможет вовремя выявить и устранить возможные проблемы, обеспечив вашему питомцу необходимую помощь и комфорт.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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