Владельцам кошек рассказали о главных правилах при выборе корма

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для того чтобы обеспечить кошке полноценное питание, ей необходим сбалансированный корм, содержащий мясо, витамины и различные полезные добавки. Качество корма играет важнейшую роль в здоровье и развитии вашего пушистого друга.

Фото: flickr. com by Anne Hornyak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сухой корм

Что касается выбора между сухим и влажным кормом, то оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Сухой корм хорошо очищает зубной налет и способствует гигиене ротовой полости, что особенно полезно для котят, которые меняют молочные зубы. Его можно смело оставлять в миске на целый день или в период вашего длительного отсутствия. Однако существует и серьезный недостаток: кошка может не сразу чувствовать насыщение и съедать больше, чем положено, что ведет к риску ожирения. Чтобы избежать этого, лучше контролировать количество корма, подавая его порционно.

Влажный корм, в отличие от сухого, позволяет компенсировать дефицит влаги в организме. Тем не менее, если кошка будет постоянно питаться только влажным кормом, это может отрицательно сказаться на здоровье ее ротовой полости. Ветеринары советуют миксовать оба типа корма, но при этом предлагать их по отдельности. Это способствует правильному пищеварению и лучшей усвояемости продуктов. Например, если вы предпочитаете сухой корм, то один раз в день можно добавлять порцию влажного корма. При этом стоит выбирать продукцию от одного бренда.

При выборе промышленных кормов важно внимательно изучать состав ингредиентов, который должен быть указан на упаковке в порядке убывания по содержанию.

Лучшим выбором будут корма премиум и супер-премиум класса. Они отличаются сбалансированным составом, высоким содержанием мяса, витаминов и минералов. Эти корма выпускаются в разных вариантах, подходящих для котят, взрослых и пожилых кошек, и часто содержат рекомендации по ежедневному рациону в зависимости от возраста и веса вашего питомца.

Уточнения

Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

