Инсульт у собак: неожиданные симптомы, которые нельзя игнорировать

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Инсульт — редкое, но серьезное заболевание, с которым могут столкнуться владельцы собак. Хотя точной статистики нет, исследования показывают, что инсульт диагностируется всего в 1,5-2% случаев неврологических расстройств у собак.

Как выявить инсульт у собаки

Современные методы диагностики, включая МРТ, позволяют с высокой точностью выявлять инсульт и другие сосудистые патологии головного мозга. Однако владельцы могут заметить тревожные симптомы еще до посещения ветеринара.

Виды инсульта у собак

Инсульт у собак бывает двух типов:

Геморрагический — связан с кровоизлиянием в мозг, что приводит к тяжелым неврологическим нарушениям.

— связан с кровоизлиянием в мозг, что приводит к тяжелым неврологическим нарушениям. Ишемический — возникает из-за закупорки сосудов тромбом или эмболом, что приводит к острому нарушению кровоснабжения.

Первые признаки инсульта у собаки

Распознать инсульт можно по следующим симптомам:

Дезориентация: питомец не может определить местоположение, натыкается на предметы.

питомец не может определить местоположение, натыкается на предметы. Потерянность: слабая реакция на голос владельца, спутанность сознания.

слабая реакция на голос владельца, спутанность сознания. Изменение поведения: немотивированная агрессия или, наоборот, апатия и вялость.

Факторы риска и причины инсульта у собак

Риск инсульта повышается у пожилых собак, животных с избыточным весом и малоподвижным образом жизни. Также предрасполагающими факторами являются:

Опухоли головного мозга

Глистные инвазии

Проблемы со свертываемостью крови

Эндокринные нарушения

Гипертония

Черепно-мозговые травмы и отравления

Как лечат инсульт у собак

Лечение начинается с точной диагностики (чаще всего МРТ). Далее назначается терапия, включающая:

Медикаментозную поддержку

Восстановление кровообращения

Симптоматическое лечение

Реабилитация играет ключевую роль в восстановлении животного. Она может включать:

Специальное питание Физиотерапию Контроль веса и активности Важность правильного питания

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК).

