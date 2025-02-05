Инсульт у собак: неожиданные симптомы, которые нельзя игнорировать

Инсульт — редкое, но серьезное заболевание, с которым могут столкнуться владельцы собак. Хотя точной статистики нет, исследования показывают, что инсульт диагностируется всего в 1,5-2% случаев неврологических расстройств у собак.
Современные методы диагностики, включая МРТ, позволяют с высокой точностью выявлять инсульт и другие сосудистые патологии головного мозга. Однако владельцы могут заметить тревожные симптомы еще до посещения ветеринара.
Инсульт у собак бывает двух типов:
Распознать инсульт можно по следующим симптомам:
Риск инсульта повышается у пожилых собак, животных с избыточным весом и малоподвижным образом жизни. Также предрасполагающими факторами являются:
Лечение начинается с точной диагностики (чаще всего МРТ). Далее назначается терапия, включающая:
Реабилитация играет ключевую роль в восстановлении животного. Она может включать:
Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК).
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