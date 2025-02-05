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Инсульт у собак: неожиданные симптомы, которые нельзя игнорировать

2:10
Зоосфера » Собаки

Инсульт — редкое, но серьезное заболевание, с которым могут столкнуться владельцы собак. Хотя точной статистики нет, исследования показывают, что инсульт диагностируется всего в 1,5-2% случаев неврологических расстройств у собак.

Как выявить инсульт у собаки

Современные методы диагностики, включая МРТ, позволяют с высокой точностью выявлять инсульт и другие сосудистые патологии головного мозга. Однако владельцы могут заметить тревожные симптомы еще до посещения ветеринара.

Виды инсульта у собак

Инсульт у собак бывает двух типов:

  • Геморрагический — связан с кровоизлиянием в мозг, что приводит к тяжелым неврологическим нарушениям.
  • Ишемический — возникает из-за закупорки сосудов тромбом или эмболом, что приводит к острому нарушению кровоснабжения.

Первые признаки инсульта у собаки

Распознать инсульт можно по следующим симптомам:

  • Дезориентация: питомец не может определить местоположение, натыкается на предметы.
  • Потерянность: слабая реакция на голос владельца, спутанность сознания.
  • Изменение поведения: немотивированная агрессия или, наоборот, апатия и вялость.

Факторы риска и причины инсульта у собак

Риск инсульта повышается у пожилых собак, животных с избыточным весом и малоподвижным образом жизни. Также предрасполагающими факторами являются:

  • Опухоли головного мозга
  • Глистные инвазии
  • Проблемы со свертываемостью крови
  • Эндокринные нарушения
  • Гипертония
  • Черепно-мозговые травмы и отравления

Как лечат инсульт у собак

Лечение начинается с точной диагностики (чаще всего МРТ). Далее назначается терапия, включающая:

  • Медикаментозную поддержку
  • Восстановление кровообращения
  • Симптоматическое лечение

Реабилитация играет ключевую роль в восстановлении животного. Она может включать:

  1. Специальное питание
  2. Физиотерапию
  3. Контроль веса и активности
  4. Важность правильного питания

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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