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Можно ли собакам есть помидоры: ошибки, которые совершают владельцы

2:15
Зоосфера » Собаки

Когда ваша собака с любопытством заглядывает в тарелку с пиццей или пытается откусить кусочек сальсы, возникает вопрос: безопасны ли помидоры для собак?

Можно ли собакам есть помидоры

В целом, спелые помидоры не представляют опасности для собак. Однако некоторые их части могут быть токсичными. Листья, стебли, цветы и неспелые плоды содержат вещество томатин, которое может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у питомца. Поэтому важно кормить собаку только спелыми помидорами, удаляя все потенциально опасные части.

Как правильно давать помидоры собаке

Если хотите угостить питомца помидором, следуйте простым правилам:

  1. Используйте только полностью спелые плоды.
  2. Тщательно удаляйте стебли, листья и другие зеленые части.
  3. Даёте помидоры в небольших количествах, как лакомство, а не основную часть рациона.
  4. Убедитесь, что в рационе собаки есть сбалансированное питание, включая специализированные корма с овощами.

Опасности и возможные риски

Остерегайтесь томатов в блюдах. Пицца, сальса и другие блюда с помидорами могут содержать чеснок, лук, специи и другие ингредиенты, опасные для собак. Если ваш питомец случайно съел зелёные части томата или блюдо с опасными добавками, наблюдайте за симптомами отравления (рвота, понос, слабость) и при необходимости немедленно обращайтесь к ветеринару.

Выращивание помидоров и собаки

Если у вас есть сад, где растут помидоры, примите меры предосторожности:

  1. Установите забор вокруг грядок, чтобы собака не добралась до них.
  2. Размещайте горшки с томатами в недоступных для питомца местах.
  3. Следите, чтобы собака не пробовала зелёные плоды, листья и стебли.

Хотя кусочек спелого помидора не навредит вашей собаке, зелёные части растения могут быть опасны. Кормите питомца только спелыми плодами в умеренном количестве и следите за его состоянием. А если у вас в саду растут помидоры — позаботьтесь о безопасности вашего четвероногого друга.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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