Можно ли собакам есть помидоры: ошибки, которые совершают владельцы

Когда ваша собака с любопытством заглядывает в тарелку с пиццей или пытается откусить кусочек сальсы, возникает вопрос: безопасны ли помидоры для собак?
В целом, спелые помидоры не представляют опасности для собак. Однако некоторые их части могут быть токсичными. Листья, стебли, цветы и неспелые плоды содержат вещество томатин, которое может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у питомца. Поэтому важно кормить собаку только спелыми помидорами, удаляя все потенциально опасные части.
Если хотите угостить питомца помидором, следуйте простым правилам:
Остерегайтесь томатов в блюдах. Пицца, сальса и другие блюда с помидорами могут содержать чеснок, лук, специи и другие ингредиенты, опасные для собак. Если ваш питомец случайно съел зелёные части томата или блюдо с опасными добавками, наблюдайте за симптомами отравления (рвота, понос, слабость) и при необходимости немедленно обращайтесь к ветеринару.
Если у вас есть сад, где растут помидоры, примите меры предосторожности:
Хотя кусочек спелого помидора не навредит вашей собаке, зелёные части растения могут быть опасны. Кормите питомца только спелыми плодами в умеренном количестве и следите за его состоянием. А если у вас в саду растут помидоры — позаботьтесь о безопасности вашего четвероногого друга.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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