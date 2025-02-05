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Почему собака тянет за поводок? Вот пара способов, как отучить питомца

Зоосфера

Почему собака тянет за поводок

Как правило, животное тянет за поводок, чтобы почувствовать себя лидером по отношению к человеку. Питомец стремится самостоятельно выбрать направление вашей прогулки.

Щенки таксы
Фото: commons.wikimedia.org by Bartłomiej Derski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Щенки таксы

Таким образом, взрослая собака проявляет неуважение к хозяину и пытается навязать ему собственные желания. Такое поведение можно терпеть только во время приучения к поводку. Это важно исправить.

Почему это может быть опасно

Когда собака дергает за поводок, вы рискуете повредить жизненно важные органы вашего питомца. Например, лимфатические узлы, подъязычная кость, позвоночник, трахея и гортань или щитовидная железа. Это относится к любому типу ошейника, каким бы мягким и продуманным он ни был.

Как отучить собаку слишком быстро тянуть за поводок

Прекращайте прогулки сразу, когда собака начнет такое поведение. Научите свою собаку, что прогулка рядом с вами на свободном поводке означает, что ваш питомец может двигаться вперед. Тянуть — значит стоять на месте.

Как только поводок начнет затягиваться, остановитесь. Стойте на месте, сохраняйте спокойствие и не продвигайтесь вперед, пока собака не ослабит поводок.

Если вы не можете справиться с проблемой самостоятельно, обратитесь за помощью к кинологу.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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