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Хозяева даже не догадываются: чем опасен кошачий корм для собак

2:13
Зоосфера

Многие владельцы собак и кошек замечают, что собаки с удовольствием доедают корм своих усатых соседей. Кажется, ничего страшного, ведь это тоже корм для животных, но на самом деле такая привычка может нанести серьезный вред здоровью собаки. Почему ветеринары категорически против такого рациона?

Йоркширский терьер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Йоркширский терьер

Чем опасен кошачий корм для собаки

  1. Слишком много белка
    Кошки — хищники, а их организм требует большого количества белка. В собачьем рационе его тоже должно быть достаточно, но в кошачьем корме белка слишком много для собак. Из-за этого может пострадать печень, почки и сердце, а также повышается риск ожирения.

  2. Избыток таурина
    Кошкам жизненно необходим таурин — вещество, которое они не могут синтезировать самостоятельно, поэтому в их корме оно обязательно присутствует. У собак же организм вырабатывает таурин сам, и если его становится слишком много, это приводит к проблемам с пищеварением.

  3. Недостаток витамина Е
    Кошачий корм содержит меньше витамина Е, чем требуется собакам. Если пёс будет есть его регулярно, есть риск авитаминоза, что может привести к слабости, ухудшению состояния шерсти и даже проблемам с мышцами.

  4. Опасный переизбыток фосфора и йода
    Кошки нуждаются в повышенном количестве фосфора и йода, поэтому их корма содержат больше этих элементов. Для собак такое количество может быть вредным — особенно для почек и суставов.

Как избежать проблем

Лучший вариант — раздельное питание. Если собака постоянно тянется к кошачьему корму, стоит кормить питомцев в разных местах или убирать кошачью миску сразу после еды. Иногда ветеринары рекомендуют использовать специальные кормушки для кошек, которые недоступны для собак.

Хотя разовая "кража" корма не навредит собаке, регулярное употребление кошачьего рациона может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Поэтому лучше следить за тем, что ест ваш питомец, и выбирать корм, соответствующий его потребностям.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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