Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как лесные пожары влияют на эволюцию животных
Брэд Питт впервые за восемь лет обратился к Анджелине Джоли: актёр молит о помощи
Отдых на Чёрном море в 2025 году: в каких местах вода чистая, а цены приятные?
Хозяева даже не догадываются: чем опасен кошачий корм для собак
Плинтус, который прослужит годами: как не ошибиться с выбором напольного покрытия
Как простое действие поможет избежать кражи данных в банкоматах
Павел Прилучный рассказал о продолжении сериала Мажор
Обычная прогулка на морозе может стать причиной воспаления: как защитить почки зимой
Для чего опытные хозяйки кладут лимон в микроволновую печь - кулинарный лайфхак

Кошки, которые мурчат чаще других: породы для души и уюта

3:23
Зоосфера

Выбирая кошку, многие мечтают о ласковом питомце, который будет не только украшением дома, но и преданным компаньоном. Среди множества пород есть те, кто особенно нуждается в общении с человеком и с удовольствием дарит ему свою нежность. Какие же кошки станут настоящими "обнимашками" и принесут в дом уют?

Абиссинский кот
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абиссинский кот

Регдолл: воплощение спокойствия и доверия

Эти кошки словно созданы для обнимашек. При взятии на руки они расслабляются, полностью доверяя человеку. Регдоллы обожают общество людей, следуют за хозяевами по пятам и не упустят возможности уютно устроиться на коленях. Они отлично ладят с детьми и животными, а их мягкий характер делает их идеальными компаньонами.

Мейн-кун: великан с добрым сердцем

Эти пушистые гиганты обладают невероятной преданностью. Несмотря на внушительные размеры, мейн-куны остаются ласковыми и нежными. Они любят общение, активно участвуют в жизни семьи и всегда рады играм. Их густая шерсть требует ухода, но их мурлыканье и дружелюбие компенсируют все хлопоты.

Бирманская кошка: грация и привязанность

Бирманцы сочетают в себе утонченность и мягкий нрав. Они не навязчивы, но любят проводить время рядом с хозяином, участвовать в домашних делах и нежно мурлыкать, создавая атмосферу уюта. Эти кошки идеально подойдут тем, кто ценит гармонию в доме.

Сфинкс: тепло и нежность без шерсти

Сфинксы — одни из самых ласковых пород. Им особенно важно тепло, поэтому они обожают прижиматься к хозяевам. Эти кошки невероятно общительны, любят игры и требуют внимания. Уход за ними несложен: регулярное купание и защита от холода — всё, что нужно для их комфорта.

Персидская кошка: пушистый источник умиротворения

Персы — настоящие аристократы мира кошек. Они предпочитают спокойную, размеренную жизнь, любят посидеть на коленях и насладиться ласковыми поглаживаниями. Их густая шерсть требует ухода, но мягкий характер делает этих кошек отличными компаньонами для любителей домашнего уюта.

Шотландская вислоухая: милота и дружелюбие

Эти очаровательные кошки с висячими ушками быстро привязываются к своим владельцам. Они общительны, игривы и любят компанию людей. Шотландцы отлично ладят с детьми и другими питомцами, проявляя нежность, но не будучи навязчивыми.

Сиамская кошка: разговорчивая привязанность

Сиамцы — это кошки, которые не любят оставаться в стороне. Они активны, любят общение и всегда стараются участвовать в жизни семьи. Их яркая внешность сочетается с преданностью и ласковым характером. Они умеют выражать свои эмоции и будут самыми верными спутниками.

Абиссинская кошка: грация и дружелюбие

Эти кошки полны энергии, но при этом очень ласковы. Они любят исследовать мир, но всегда возвращаются к хозяину за порцией нежности. Абиссинцы ценят внимание и легко находят общий язык с человеком, становясь верными друзьями.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Новости спорта
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся Аудио 
Открытая кухня: тренд ушел, и вот что пришло ему на смену
Недвижимость
Открытая кухня: тренд ушел, и вот что пришло ему на смену Аудио 
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Новости спорта
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Популярное
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.

Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Последние материалы
За и против: выбирающим натяжной потолок в квартиру дали совет
Алёна Водонаева призналась, что больше не может иметь детей
Помощь по-трамповски: киевский режим продолжил получать оружие от США
Хрустящая тапиока с шоколадом: десерт, который вас удивит
Грязные колеса и пыльный салон? Вот как сделать авто чистым за 10 минут — работает на 100%
Ошибки в стрижке, которые добавляют возраст, — избегайте их после 40
Как правильно выгуливать собаку весной? Названа ошибка, которую допускают неопытные хозяева
Бывший помощник Бари Алибасова раскрыл проблемы со здоровьем у продюсера: не может сидеть прямо
Туристам здесь не рады: какие страны самые негостеприимные?
Лёва Би-2* отменил концерт в Баку: меня одолевают страхи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.