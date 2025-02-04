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Спят на лету, едят в воздухе: птицы, которые не приземляются по 10 месяцев

Зоосфера

Птицы давно удивляют людей своей способностью преодолевать огромные расстояния, но то, что делает черный стриж, поражает даже ученых. Исследования подтвердили: эта крошечная птица способна находиться в воздухе без единой посадки до 10 месяцев!

Птицы в небе
Фото: Freepik
Птицы в небе

Как черные стрижи проводят 99,5% жизни в полете?

Еще в 1970-х орнитолог Рональд Локли предположил, что черные стрижи могут не садиться на землю в течение всей миграции. Долгое время это оставалось гипотезой, пока в 2016 году исследователи из Лундского университета (Швеция) не подтвердили этот феномен с помощью современных технологий. Они оснастили 13 взрослых стрижей миниатюрными датчиками, которые фиксировали их местоположение и активность.

От Швеции до Сахары без остановки

Наблюдения показали, что эти птицы проводят в полете более 99,5% своего времени, мигрируя из северной Европы в Африку. Их привычный маршрут – из Швеции в Сахару. Стрижи лишь ненадолго приземляются во время брачного сезона, который длится около двух месяцев. В остальное время они буквально живут в воздухе.

Как они это делают?

Секрет уникальной выносливости этих птиц – в их физиологических особенностях. За 10 месяцев непрерывного полета у них обновляются перья – важное эволюционное преимущество, позволяющее сохранять аэродинамические качества. Они питаются в воздухе, ловя насекомых, и даже умеют спать на лету, используя способность мозга отключаться поочередно, как это делают дельфины.

Черные стрижи – рекордсмены среди птиц

По результатам исследования, трое из 13 изученных стрижей не касались земли 10 месяцев подряд. Учитывая, что эти птицы весят всего около 40 граммов, их способность выдерживать такую нагрузку вызывает восхищение. Ученые считают, что это один из самых впечатляющих примеров адаптации в мире птиц.

Уточнения

Чёрный стриж или ба́шенный стриж (лат. Apus apus) — вид небольших птиц рода стрижей семейства стрижиных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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