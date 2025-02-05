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Питомца укусило насекомое: простой способ снять отёк и избежать осложнений

1:11
Зоосфера

Укус насекомого может стать неприятным и даже опасным событием для вашего питомца. В теплое время года, когда активность насекомых возрастает, важно знать, как правильно оказать первую помощь и предотвратить возможные осложнения.

Собака породы китайская хохлатая
Фото: https://www.freepik.com
Собака породы китайская хохлатая

Что делать, если вашего питомца укусило насекомое

Внимательно осмотрите своего питомца. Если вы заметили жало, его следует немедленно удалить. Удалите его с места укуса и обработайте участок перекисью водорода или каким-либо другим спиртосодержащим раствором.

Это важно, так как многие насекомые являются переносчиками различных заболеваний, поэтому необходима дезинфекция.

Другие насекомые могут кусать неоднократно, поэтому важно постараться как можно быстрее отвести от них животное. Приложите к месту укуса холодный компресс. Это снимет отек и боль.

Как снять отек после укуса насекомого у питомца

В таких случаях следует приложить лед на короткое время, чтобы уменьшить отек и боль.

Важно следить за состоянием животного после укуса жалящего насекомого, чтобы вовремя обратиться к врачу при возникновении аллергической реакции или анафилактического шока.

Если вы заметили, что животное не пьет и не ест, место укуса опухло, или повышена температура, отвезите питомца к врачу.

Уточнения

Ужаления и укусы насекомых — болезненные состояния, связанные с укусами насекомых (главным образом перепончатокрылых и двукрылых).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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