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Священные ибисы в Европе: как они стали угрозой для экосистемы Италии

2:35
Зоосфера

В Италии наблюдается удивительное и тревожное явление: все больше священных ибисов появляются в таких городах, как Болонья, Модена и Феррара.

Священный ибис
Фото: commons.wikimedia.org by Const st, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Священный ибис

Эти птицы, чье происхождение связано с Африкой, становятся настоящей угрозой для местных экосистем. Причем проблема настолько серьезная, что даже итальянские орнитологи бьют тревогу.

Чем опасен священный ибис?

Священные ибисы, с их характерной бело-черной окраской, могут достигать почти 70 сантиметров в высоту. Эти птицы привыкли к жизни в больших колониях, гнездящихся как на деревьях, так и на земле.

Они являются инвазивным видом, что означает, что их присутствие в Европе, особенно в Италии, создаёт опасность для местных видов птиц.

Ибисы питаются насекомыми, амфибиями, а также яйцами и детенышами других птиц, что особенно угрожает таким видам, как цапли и крачки. Такой рацион может привести к серьёзным проблемам для экосистемы.

Более того, священный ибис очень плодовит и быстро адаптируется, что способствует его быстрому распространению. По данным орнитолога Андреа Раваньяни, на сегодняшний день в Италии насчитывается уже десятки тысяч этих птиц, а их численность продолжает расти.

История появления ибисов в Европе

Изначально священные ибисы были завезены в Европу в 1980-х годах, когда их случайно выпустили на свободу в нескольких странах, включая Францию.

Уже через двадцать лет после этого в Италии была зафиксирована огромная популяция этих птиц — до 10 тысяч особей, что связано с их удивительной способностью к размножению и выживанию в новых условиях.

Проблемы на пути решения

В Европе предпринимаются усилия по ограничению их численности, особенно во Франции, где даже пытались удалить этих птиц с побережья.

Однако в Испании решение вопроса оказалось жестким: все ибисы уничтожаются при попытке появления новых особей. Итальянцы пока не готовы к таким мерам, но орнитологи уже считают необходимым контролировать рост их популяции.

Древние корни священных ибисов

Эти птицы также известны благодаря древним египтянам, которые почитали их как воплощение бога мудрости Тота.

Мумии ибисов до сих пор находят в археологических раскопках, подтверждая их священный статус в Древнем Египте.

Уточнения

Священный ибис (лат. Threskiornis aethiopicus) — птица из семейства ибисовых. Название своё получил потому, что был священной птицей в древнем Египте. Ибис был символом Тота, бога мудрости и письма, которому часто поклонялись в образе Тота-Ибиса.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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