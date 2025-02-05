Как ухаживать за шерстью длинношерстной кошки? Ошибки в этом вопросе недопустимы

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как часто нужно мыть длинношерстную кошку

Частота зависит от чистоплотности кошки, густоты шерсти и времени года. Длинношерстные породы склонны к образованию колтунов, поэтому мыть их нужно чаще, чем обычных. Домашних кошек можно купать примерно 1-2 раза в год. Кошки, которые гуляют по улице — раз в 3 месяца.

Фото: commons.wikimedia.org by Барри Вом, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мейн-кун

Как ухаживать за длинношерстными кошками

Базовый уход за длинной шерстью требует определенных процедур.

Купание. Частота купания как для длинношерстных, так и для короткошерстных кошек очень индивидуальна. Это зависит от степени загрязнения кожи питомца.

Расчесывание. По возможности рекомендуется расчесывать кошку каждый день. Благодаря тому, что между волосками много места, они легко смешиваются и спутываются. Поэтому основной уход за кошками длинношерстных пород направлен на распутывание и профилактику спутывания.

Вашего питомца нужно расчесывать ежедневно в течение 15-20 минут. Кроме того, регулярно проверяйте кожу и шерсть вашей кошки.

Уточнения

Шерсть — собранный для переработки волосяной покров животных (овец, коз, верблюдов и других).



