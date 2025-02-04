Как правильно выгуливать собаку весной? Названа ошибка, которую допускают неопытные хозяева

Весной у животных пробуждается репродуктивный инстинкт. Животные озвучивают эту потребность очень громко, настойчиво просят выйти на улицу, а иногда проявляют агрессию.
Чтобы помочь животному, можно проконсультироваться с ветеринаром. Например, иногда работают седативные препараты для снятия стресса или тревоги.
Весна — сезон клещей. Поговорите с ветеринаром о рекомендациях по сезону клещей. Используйте специальную защиту от клещей для собак. Эти средства позволят эффективно предотвратить укусы насекомых.
Не выгуливайте собаку на незнакомой территории с высокой растительностью. Это также поможет предотвратить неожиданные встречи с клещами.
Кроме того, не забывайте внимательно осматривать животное после прогулок. Таким образом, вы сможете вовремя заметить насекомых. Если вы обнаружили клеща на своей собаке, обратитесь к ветеринару.
Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).
Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.