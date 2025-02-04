Как правильно выгуливать собаку весной? Названа ошибка, которую допускают неопытные хозяева

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как весна влияет на собак

Весной у животных пробуждается репродуктивный инстинкт. Животные озвучивают эту потребность очень громко, настойчиво просят выйти на улицу, а иногда проявляют агрессию.

Фото: https://www.freepik.com Собака в наморднике

Чтобы помочь животному, можно проконсультироваться с ветеринаром. Например, иногда работают седативные препараты для снятия стресса или тревоги.

Как выгуливать собак в сезон клещей

Весна — сезон клещей. Поговорите с ветеринаром о рекомендациях по сезону клещей. Используйте специальную защиту от клещей для собак. Эти средства позволят эффективно предотвратить укусы насекомых.

Не выгуливайте собаку на незнакомой территории с высокой растительностью. Это также поможет предотвратить неожиданные встречи с клещами.

Кроме того, не забывайте внимательно осматривать животное после прогулок. Таким образом, вы сможете вовремя заметить насекомых. Если вы обнаружили клеща на своей собаке, обратитесь к ветеринару.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

