Ночная активность, страх перед гостями и громкие звуки: вот как успокоить кошку в любой ситуации

Кошки — загадочные и независимые создания, но даже они не застрахованы от стресса. Шум, переезды, новые люди или даже инстинкты могут вызвать у питомца беспокойство. Разбираемся, как помочь кошке чувствовать себя комфортно в любых обстоятельствах.
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Кошка и хозяйка
Ночная активность: как угомонить кота
Многие владельцы сталкиваются с тем, что питомец начинает носиться по квартире, прыгать на кровать или даже покусывать руки в ночное время. Такое поведение называют ночным тыгыдыком. Что делать?
Положите рядом предмет с его запахом — любимую игрушку, лежанку.
Перенесите ужин на более позднее время — наевшись, кошка быстрее уснет.
Для маленьких котят, оставшихся без матери, положите теплую грелку.
Если пожилой питомец кричит по ночам, это может быть симптомом боли — обратитесь к ветеринару.
Как помочь кошке пережить громкие звуки
Кошки обладают чувствительным слухом и могут испугаться резкого шума — грома, падающих предметов или включенного пылесоса. В результате стресс может привести к потере аппетита и проблемам с туалетом.
Как успокоить питомца после испуга
Перенесите его в тихую комнату, закройте двери и окна.
Обеспечьте укромные места для пряток — коробки, домики, лежанки.
Говорите мягко, ласково гладьте кошку.
Отвлеките игрой или предложите любимое лакомство.
Незнакомцы в доме: что делать, если кошка боится гостей
Кошки — существа консервативные, и появление новых людей может их тревожить. Они прячутся, шипят или бегают по квартире, не находя себе места.
Как помочь питомцу адаптироваться
Выключите громкую музыку, попросите гостей говорить тише.
Перенесите кошку в другую комнату, где ей никто не помешает.
Позвольте питомцу самому подойти к незнакомцу — не форсируйте контакт.
Если кошка трется об ноги гостя, не пытайтесь сразу гладить её — дайте время привыкнуть.
Перемены в доме: как облегчить адаптацию
Кошки привязываются к своей территории, и любые изменения — перестановка мебели, новый питомец или появление ребенка — могут вызывать у них стресс.
Советы для мягкой адаптации:
Обеспечьте свободный доступ к еде, лотку, когтеточке.
Выделите уютное место для отдыха.
Давайте любимые лакомства, чтобы закрепить положительные эмоции.
Если в доме появился котенок, не навязывайте ему контакт.
Позвольте малышу самостоятельно изучать окружающее пространство и общаться с вами, когда он будет готов.
Брачный период у кошек: как справиться с беспокойством
Первая течка у кошки начинается в 6-12 месяцев. В это время она становится беспокойной, громко мяукает, плохо спит и ест. Как помочь?
Чаще гладьте и обнимайте питомицу.
Следите, чтобы в миске всегда была вода и корм.
Отвлекайте игрушками и играми.
Теплая ванна поможет снять напряжение — кошка долго будет себя вылизывать.
В крайнем случае посоветуйтесь с ветеринаром о безопасных успокоительных средствах. С котами в этот период сложнее — они громко кричат и рвутся на улицу. Природные седативные средства — отвар ромашки, тмина или мелиссы — помогут успокоить животное на несколько часов. Можно использовать валерьянку или кошачью мяту.
Путешествие с котом: как снизить стресс
Дорога — одно из самых тревожных испытаний для кошек. Чтобы питомец не испытывал сильного стресса, подготовьтесь заранее.
Заранее приучите кошку к переноске — оставьте её открытой дома, чтобы она привыкла.
Используйте кошачьи феромоны — спрей или ошейник помогут успокоить питомца.
Ставьте переноску так, чтобы на животное попадал свет.
Разговаривайте с кошкой спокойным голосом.
В машине включите мягкую классическую музыку — она действует расслабляюще.
Главное правило для владельца — сохранять спокойствие. Кошки чувствуют настроение хозяина, и если вы нервничаете, питомец тоже будет в напряжении. Создавайте комфортные условия, давайте время на адаптацию, и ваш любимец будет чувствовать себя спокойно в любых ситуациях.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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