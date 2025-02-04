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Ночная активность, страх перед гостями и громкие звуки: вот как успокоить кошку в любой ситуации

4:41
Зоосфера » Кошки

Кошки — загадочные и независимые создания, но даже они не застрахованы от стресса. Шум, переезды, новые люди или даже инстинкты могут вызвать у питомца беспокойство. Разбираемся, как помочь кошке чувствовать себя комфортно в любых обстоятельствах.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Ночная активность: как угомонить кота

Многие владельцы сталкиваются с тем, что питомец начинает носиться по квартире, прыгать на кровать или даже покусывать руки в ночное время. Такое поведение называют ночным тыгыдыком. Что делать?

  1. Позовите кота спокойным голосом, предложите ласку.
  2. Положите рядом предмет с его запахом — любимую игрушку, лежанку.
  3. Перенесите ужин на более позднее время — наевшись, кошка быстрее уснет.
  4. Для маленьких котят, оставшихся без матери, положите теплую грелку.
  5. Если пожилой питомец кричит по ночам, это может быть симптомом боли — обратитесь к ветеринару.

Как помочь кошке пережить громкие звуки

Кошки обладают чувствительным слухом и могут испугаться резкого шума — грома, падающих предметов или включенного пылесоса. В результате стресс может привести к потере аппетита и проблемам с туалетом.

Как успокоить питомца после испуга

  • Перенесите его в тихую комнату, закройте двери и окна.
  • Обеспечьте укромные места для пряток — коробки, домики, лежанки.
  • Говорите мягко, ласково гладьте кошку.
  • Отвлеките игрой или предложите любимое лакомство.

Незнакомцы в доме: что делать, если кошка боится гостей

Кошки — существа консервативные, и появление новых людей может их тревожить. Они прячутся, шипят или бегают по квартире, не находя себе места.

Как помочь питомцу адаптироваться

  • Выключите громкую музыку, попросите гостей говорить тише.
  • Перенесите кошку в другую комнату, где ей никто не помешает.
  • Позвольте питомцу самому подойти к незнакомцу — не форсируйте контакт.
  • Если кошка трется об ноги гостя, не пытайтесь сразу гладить её — дайте время привыкнуть.

Перемены в доме: как облегчить адаптацию

Кошки привязываются к своей территории, и любые изменения — перестановка мебели, новый питомец или появление ребенка — могут вызывать у них стресс.

Советы для мягкой адаптации:

  1. Обеспечьте свободный доступ к еде, лотку, когтеточке.
  2. Выделите уютное место для отдыха.
  3. Давайте любимые лакомства, чтобы закрепить положительные эмоции.
  4. Если в доме появился котенок, не навязывайте ему контакт.
  5. Позвольте малышу самостоятельно изучать окружающее пространство и общаться с вами, когда он будет готов.

Брачный период у кошек: как справиться с беспокойством

Первая течка у кошки начинается в 6-12 месяцев. В это время она становится беспокойной, громко мяукает, плохо спит и ест. Как помочь?

  • Чаще гладьте и обнимайте питомицу.
  • Следите, чтобы в миске всегда была вода и корм.
  • Отвлекайте игрушками и играми.
  • Теплая ванна поможет снять напряжение — кошка долго будет себя вылизывать.

В крайнем случае посоветуйтесь с ветеринаром о безопасных успокоительных средствах.
С котами в этот период сложнее — они громко кричат и рвутся на улицу. Природные седативные средства — отвар ромашки, тмина или мелиссы — помогут успокоить животное на несколько часов. Можно использовать валерьянку или кошачью мяту.

Путешествие с котом: как снизить стресс

Дорога — одно из самых тревожных испытаний для кошек. Чтобы питомец не испытывал сильного стресса, подготовьтесь заранее.

  1. Заранее приучите кошку к переноске — оставьте её открытой дома, чтобы она привыкла.
  2. Используйте кошачьи феромоны — спрей или ошейник помогут успокоить питомца.
  3. Ставьте переноску так, чтобы на животное попадал свет.
  4. Разговаривайте с кошкой спокойным голосом.
  5. В машине включите мягкую классическую музыку — она действует расслабляюще.

Главное правило для владельца — сохранять спокойствие. Кошки чувствуют настроение хозяина, и если вы нервничаете, питомец тоже будет в напряжении. Создавайте комфортные условия, давайте время на адаптацию, и ваш любимец будет чувствовать себя спокойно в любых ситуациях.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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