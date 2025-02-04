Мифы о животных из приютов развеяны: вот почему стоит дать им шанс

3:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мифы о животных из приютов могут отпугнуть потенциальных хозяев. Многие считают, что такие питомцы больны, не поддаются воспитанию или обладают сложным характером. Однако правда гораздо позитивнее!

Фото: commons.wikimedia.org by Zeno666, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собачий питомник

Развенчиваем главные мифы

"В приютах только больные животные"

Конечно, многие животные, попавшие в приют, ранее жили на улице и могли иметь проблемы со здоровьем. Однако в приют они поступают уже после лечения и реабилитации. Все питомцы проходят обязательную вакцинацию и обработку от паразитов, а в случае любых недомоганий получают своевременную ветеринарную помощь.

"У животных из приютов сломанная психика"

Каждое животное имеет свой уникальный характер. В приютах действительно есть собаки с непростым прошлым, но большинство из них — добрые и социальные существа, готовые к общению. Даже если питомец сначала насторожен, со временем он научится доверять новым хозяевам. Главное — терпение и забота.

"Приютские животные не поддаются дрессировке"

Этот миф особенно популярен среди тех, кто задумывается о взрослом питомце. Однако дрессировке поддаются не только щенки. Даже взрослые собаки могут освоить новые команды, главное — правильный подход и регулярные занятия. Кинологи и зоопсихологи всегда готовы помочь владельцам в этом процессе.

"В приютах только беспородные и некрасивые животные"

Красота субъективна, а преданность и любовь питомца куда важнее внешности. В приютах встречаются как породистые, так и метисы, каждый из которых может стать отличным другом. Главное — выбирать не по внешнему виду, а по темпераменту.

"Можно просто прийти и забрать любого питомца"

Процесс адопции проходит с соблюдением определенных правил. Приюты не отдают животных случайным людям — волонтеры стараются убедиться, что собака или кошка попадет в хорошие условия. Обычно проводится беседа с будущими хозяевами, уточняются условия проживания и опыт общения с животными. Если собака берется в частный дом, важно наличие ограждения или вольера.

"Если питомец не подошел, вернуть его уже нельзя"

Приюты всегда заботятся о судьбе своих подопечных. Если у человека возникли непреодолимые трудности, он может вернуть питомца обратно. Главное — не выбрасывать его на улицу и не передавать в сомнительные руки.

"Животные с улицы привыкли к такой жизни"

На улице собаки и кошки сталкиваются с холодом, голодом, болезнями и жестокостью. Человек приручил этих животных, и именно люди несут за них ответственность. Каждый заслуживает шанс на безопасную и любящую семью.

Почему стоит взять животное из приюта

Приняв питомца из приюта, вы не только обретете верного друга, но и подарите ему шанс на лучшую жизнь. Волонтеры помогут вам выбрать подходящего питомца и окажут поддержку в его адаптации. Не бойтесь сделать этот шаг — взамен вы получите преданного компаньона, который будет благодарен вам всю жизнь.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

