Как мама-собака привела спасателей к своим щенкам в джунглях

В отдалённом районе острова Сайпан сестры Ария и Грейс Кейлбах, соосновательницы организации по спасению животных Boonie Babies, увидели собаку, выбежавшую на дорогу.
Они сразу остановились, предложили ей еду, но собака, казавшаяся сильно напуганной, не остановилась. Вместо этого она побежала в сторону джунглей, и сёстры решили пойти за ней.
После того как они проследовали за животным, оно привело их к тайному месту — укромному уголку в лесу, где мать-собака прятала своих пятерых щенков.
Заброшенные, без еды и крова, щенки выглядели ужасно — их тела были покрыты блохами и клещами, а животики были сильно раздуты, что указывало на наличие паразитов.
"Они были в ужасном состоянии", — рассказывает Ария.
Сёстры знали, что без помощи щенки не выживут. Они решили забрать их, но когда попытались подойти к матери, та отказалась подпустить их к себе. Сёстры приняли трудное решение — забрать только щенков, оставив их мать в лесу.
"Мы знали, что если оставим их хотя бы на день или два, они не выживут", — объяснила Ария.
Но, несмотря на это, сёстры всё-таки не забыли о матери. Рано утром они вернулись в тот же район, чтобы найти её.
Когда они предложили собаке еду, та не проявила интереса. Однако, заметив знакомые лица, она вдруг запрыгнула прямо в окно машины и села на переднее сиденье, не желая оставаться без своих щенков.
Возвращаясь в приют, сёстры привезли мать и её малышей, чтобы воссоединить их. Как только все были собраны вместе, хвосты щенков не переставали вилять. Все щенки и их мать вскоре нашли постоянные дома, где они стали любимыми членами семей.
Вся эта история стала возможной благодаря тому, что собака, несмотря на страх и отчаяние, доверилась незнакомцам и привела их к своей семье.
Семья теперь в безопасности, и все они счастливы.
Содру́жество Се́верных Мариа́нских Острово́в (англ. Commonwealth of Northern Mariana Islands) — административное образование, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории США. Расположено в западной части Тихого океана на архипелаге Марианские острова, деля их с Гуамом, к северу от Каролинских островов (Федеративных Штатов Микронезии).
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