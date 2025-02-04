Как мама-собака привела спасателей к своим щенкам в джунглях

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В отдалённом районе острова Сайпан сестры Ария и Грейс Кейлбах, соосновательницы организации по спасению животных Boonie Babies, увидели собаку, выбежавшую на дорогу.

Фото: https://www.freepik.com Стареющая собака

Они сразу остановились, предложили ей еду, но собака, казавшаяся сильно напуганной, не остановилась. Вместо этого она побежала в сторону джунглей, и сёстры решили пойти за ней.

В поисках семьи собаки

После того как они проследовали за животным, оно привело их к тайному месту — укромному уголку в лесу, где мать-собака прятала своих пятерых щенков.

Заброшенные, без еды и крова, щенки выглядели ужасно — их тела были покрыты блохами и клещами, а животики были сильно раздуты, что указывало на наличие паразитов.

"Они были в ужасном состоянии", — рассказывает Ария.

Сёстры знали, что без помощи щенки не выживут. Они решили забрать их, но когда попытались подойти к матери, та отказалась подпустить их к себе. Сёстры приняли трудное решение — забрать только щенков, оставив их мать в лесу.

Неопределённое решение

"Мы знали, что если оставим их хотя бы на день или два, они не выживут", — объяснила Ария.

Но, несмотря на это, сёстры всё-таки не забыли о матери. Рано утром они вернулись в тот же район, чтобы найти её.

Когда они предложили собаке еду, та не проявила интереса. Однако, заметив знакомые лица, она вдруг запрыгнула прямо в окно машины и села на переднее сиденье, не желая оставаться без своих щенков.

Воссоединение семьи

Возвращаясь в приют, сёстры привезли мать и её малышей, чтобы воссоединить их. Как только все были собраны вместе, хвосты щенков не переставали вилять. Все щенки и их мать вскоре нашли постоянные дома, где они стали любимыми членами семей.

Вся эта история стала возможной благодаря тому, что собака, несмотря на страх и отчаяние, доверилась незнакомцам и привела их к своей семье.

Семья теперь в безопасности, и все они счастливы.

Уточнения

Содру́жество Се́верных Мариа́нских Острово́в (англ. Commonwealth of Northern Mariana Islands) — административное образование, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории США. Расположено в западной части Тихого океана на архипелаге Марианские острова, деля их с Гуамом, к северу от Каролинских островов (Федеративных Штатов Микронезии).

