Опасный перекус для вашего питомца: кошачий корм может навредить собаке

3:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Кормление питомцев — одна из самых важных задач для их владельцев. При этом многие собаководы допускают распространённую ошибку, предлагая своим четвероногим друзьям кошачий корм. Хотя кошачий и собачий корма могут выглядеть похожими, они имеют принципиальные различия. В этой статье мы рассмотрим четыре ключевые причины, почему нельзя кормить собаку кошачьим кормом.

Фото: Wikipedia by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака в пакете корма

Различия в содержании питательных веществ

Кошачий корм разработан с учетом уникальных потребностей кошек, которые являются строгими хищниками. Он содержит гораздо больше белка и жира по сравнению с собачьим кормом, так как кошкам нужно это для поддержания здоровья. В то время как собаки также нуждаются в белке, их организм не требует такого его высокого содержания.

Постоянное употребление кошачьего корма может привести к избыточному весу и ожирению у собак, а также вызвать проблемы с поджелудочной железой из-за высокого содержания жиров. Это может стать причиной серьезных заболеваний, таких как панкреатит.

Неподходящие витамины и минералы

Кошачий корм содержит определенные витамины и минералы, необходимые для кошек, но неблагоприятные для собак. Например, таурин — аминокислота, необходимая для здоровья сердца у кошек, в организме собаки синтезируется самостоятельно и не требуется в дополнительных количествах.

Также в кошачьем корме может присутствовать избыток витамина А, который в больших дозах может быть токсичен для собак, вызывая симптомы, такие как рвота, потеря аппетита и даже более серьезные проблемы с печенью.

Аллергия и чувствительность

Некоторые собаки могут иметь аллергию или чувствительность к ингредиентам, которые часто содержатся в кошачьем корме. Например, корма для кошек могут содержать определенные виды рыбы или курицы, которые могут вызвать аллергические реакции у собак. При этом проявления могут варьироваться от кожной сыпи до проблем с пищеварением, таких как понос или рвота.

Поведенческие проблемы

Кормление собаки кошачьим кормом может также привести к поведенческим проблемам. Собаки могут начать проявлять необычное поведение, связанное с пищей, начиная более настойчиво требовать корм, особенно если они привыкли к более богатому корму для кошек. Это может привести к проблемам с пищевым поведением, включая нежелательные собачьи привычки, такие как поиск пищи на улице или на столе.

Важность правильного кормления домашних животных нельзя переоценить. Каждый вид пищи создан с учетом уникальных нужд определенного животного. Кошачий корм, хотя и может показаться заманчивым вариантом для собаки, не подходит для их диеты по множеству причин: от различий в питательных веществах до потенциальных аллергий и поведенческих проблем. Чтобы обеспечить здоровье вашей собаки, лучше выбирать специально разработанные корма, соответствующие ее возрасту и состоянию здоровья, и избегать перекусов или замены одного корма на другое. Заботьтесь о своих питомцах, и они ответят вам здоровьем и долгими годами жизни!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

