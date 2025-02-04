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Чистка зубов станет удовольствием для вашего питомца: простые советы для здоровой улыбки

1:03
Зоосфера

Забота о здоровье питомца включает не только правильное питание и регулярные прогулки, но и гигиену полости рта. Чистка зубов для собак и кошек — важная процедура, которая помогает предотвратить заболевания десен и зубов. Однако приучить питомца к этой привычке может быть непросто.

Счастливый лабрадор
Фото: Wikipedia by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Счастливый лабрадор

Как приучить собаку чистить зубы

Начинайте осторожно и не торопитесь. Если ваш питомец возбужден, подождите, пока он успокоится и возобновите чистку.

Хорошей идеей является взять с собой лакомства, которые вознаградят за хорошее поведение и привьют хорошие привычки.

Существует множество вкусов зубной пасты, из которых вы можете выбрать тот, который понравится вашей собаке.

Начните приучать собаку к чистке зубов марлей, обернутой вокруг пальца и смоченной в мясном бульоне, не забывайте хвалить и награждать ее любимыми лакомствами. Постепенно переходите на пасту и зубную щетку, лучше, если это будет насадка для пальца.

Как приучить взрослую кошку чистить зубы

Опустите ватный тампон или ватную палочку в воду, слитую из банки с тунцом. Тунцовая вода не оказывает никакого благотворного влияния на зубы, но большинству кошек нравится вкус, который обеспечивает положительное отношение к чистке зубов.

Уточнения

Зуб (биология) — костное образование у животных, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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