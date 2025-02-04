Секретный язык любви кошек: вот как питомец показывает, что именно вы — его хозяин

Кошки — загадочные и независимые существа, но их привязанность к человеку может быть не менее сильной, чем у собак. Как понять, что ваша пушистая любимица считает вас своим хозяином?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Как понять, что кошка считает вас хозяином

Кошки считают людей, с которыми они живут, своей любимой семьей. Кроме того, они постоянно демонстрируют это разными способами.

Если кошка, мурлыча у вас на руках, нежно шевелит лапами, или, сидя у вас на руках, ласково смотрит на вас, трет мокрый нос, облизывает ваши руки и лицо, знайте, что ваша кошка относится к вам, как к своей матери.

Кошка, скорее всего, считает вас своим хозяином, если следует за вами по пятам и старается проводить с вами как можно больше времени.

Еще одним признаком привязанности является то, что питомец приспосабливается к распорядку хозяина — он ложится спать и встает вместе с вами.

Животное испытывает к вам нежные чувства, если позволяет неприятные процедуры, такие как купание и стрижка когтей.

Как кошка определяет своего хозяина

Кошки запоминают не только внешний вид хозяина, но и его запах, ведь у каждого человека свой запах, и это позволяет животному идентифицировать своего хозяина. Кошка хорошо запоминает эти запахи, и они надолго остаются в ее памяти.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



