Кошка больше не тронет ваши цветы: простые способы отучить питомца от вредной привычки

Ваш питомец внезапно начал проявлять интерес к комнатным растениям? Не спешите ругать его — такое поведение может быть продиктовано естественными инстинктами.
Поедание растений домашним животным — это естественный инстинкт. В доме или квартире нет дикорастущих растений, поэтому используются цветы, растущие в горшках. Например, растения помогают кошке избавиться от запоров, вывести токсины, пополнить запас витаминов и минералов в организме.
Кошки обладают очень чувствительным обонянием и просто не переносят запах цитрусовых и лаванды. Поэтому, если ваш питомец ест ваши комнатные растения, вы можете использовать ароматические масла для их отпугивания. Таким образом, и растение, и животное будут в безопасности.
Если эта смесь вам не помогает, вы можете попробовать другие эфирные масла. Например, подойдет мята перечная, эвкалипт, лайм и лемонграсс.
Также можно разместить на подоконнике с цветами цедру лимона или апельсина. По мере их высыхания старайтесь менять ароматическое сырье. Со временем привычка вашего питомца поедать комнатные растения гарантированно исчезнет.
В списке представлены комнатные растения — растения, введённые в культуру в качестве декоративных, пригодных для выращивания в жилище и озеленения интерьеров.
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