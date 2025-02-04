Кошка больше не тронет ваши цветы: простые способы отучить питомца от вредной привычки

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ваш питомец внезапно начал проявлять интерес к комнатным растениям? Не спешите ругать его — такое поведение может быть продиктовано естественными инстинктами.

Фото: unsplash.com by Kris Atomic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Посуда и цветок в горшке

Почему ваш питомец ест комнатные растения

Поедание растений домашним животным — это естественный инстинкт. В доме или квартире нет дикорастущих растений, поэтому используются цветы, растущие в горшках. Например, растения помогают кошке избавиться от запоров, вывести токсины, пополнить запас витаминов и минералов в организме.

Что делать, чтобы кошка не ела растения

Кошки обладают очень чувствительным обонянием и просто не переносят запах цитрусовых и лаванды. Поэтому, если ваш питомец ест ваши комнатные растения, вы можете использовать ароматические масла для их отпугивания. Таким образом, и растение, и животное будут в безопасности.

Если эта смесь вам не помогает, вы можете попробовать другие эфирные масла. Например, подойдет мята перечная, эвкалипт, лайм и лемонграсс.

Также можно разместить на подоконнике с цветами цедру лимона или апельсина. По мере их высыхания старайтесь менять ароматическое сырье. Со временем привычка вашего питомца поедать комнатные растения гарантированно исчезнет.

Уточнения

В списке представлены комнатные растения — растения, введённые в культуру в качестве декоративных, пригодных для выращивания в жилище и озеленения интерьеров.



