Тайная магия картонных коробок: почему кошки обожают в них сидеть

Кошки любят небольшие пространства. Так животные чувствуют себя в безопасности, что для них гораздо лучше, чем подвергать себя опасности на открытых пространствах.
Коробки обеспечивают тепло, аналогичное тому, которое котята получают от своих мам. Кроме того, реакция на коробку продиктована дикими кошачьими инстинктами. Если кошка слышит какой-то шорох или чувствует определенный запах, животное воспринимает это как добычу или игру.
Специалисты считают, что у кошек есть естественное стремление к укрытию. Пугливые и тревожные кошки чувствуют необходимость спрятаться подальше от любопытных глаз.
Картон — натуральный материал. Кошки не любят запах химических добавок. Естественный запах картона привлекает кошек. Не о чем беспокоиться, если кошка проглотит кусок картона.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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