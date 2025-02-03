Тайная магия картонных коробок: почему кошки обожают в них сидеть

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошки любят коробки

Кошки любят небольшие пространства. Так животные чувствуют себя в безопасности, что для них гораздо лучше, чем подвергать себя опасности на открытых пространствах.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans-Jörg Hellwig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кот

Коробки обеспечивают тепло, аналогичное тому, которое котята получают от своих мам. Кроме того, реакция на коробку продиктована дикими кошачьими инстинктами. Если кошка слышит какой-то шорох или чувствует определенный запах, животное воспринимает это как добычу или игру.

Специалисты считают, что у кошек есть естественное стремление к укрытию. Пугливые и тревожные кошки чувствуют необходимость спрятаться подальше от любопытных глаз.

Безопасны ли картонные коробки для кошек

Картон — натуральный материал. Кошки не любят запах химических добавок. Естественный запах картона привлекает кошек. Не о чем беспокоиться, если кошка проглотит кусок картона.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



