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Владимир Путин поручил обеспечить предоставление земли для приютов для животных

0:58
Зоосфера

3 февраля президент России Владимир Путин дал указание правительству и региональным властям обеспечить выделение земельных участков для создания приютов, предназначенных для животных.

путин
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
путин

В соответствии с поручением, необходимо предоставить возможность социально ориентированным некоммерческим организациям использовать земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для строительства и реконструкции сооружений, где будут располагаться приюты для животных. Эта информация опубликована в списке поручений на официальном сайте Кремля.

Кроме того, президент поручил разработать дополнительные меры поддержки, направленные на создание и успешное функционирование приютов для животных. В случае необходимости будут внесены изменения в действующее законодательство.

Отмечается, что срок для выполнения всех указанных задач установлен на 1 июля.

 

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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