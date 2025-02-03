Владимир Путин поручил обеспечить предоставление земли для приютов для животных

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

3 февраля президент России Владимир Путин дал указание правительству и региональным властям обеспечить выделение земельных участков для создания приютов, предназначенных для животных.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ путин

В соответствии с поручением, необходимо предоставить возможность социально ориентированным некоммерческим организациям использовать земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для строительства и реконструкции сооружений, где будут располагаться приюты для животных. Эта информация опубликована в списке поручений на официальном сайте Кремля.

Кроме того, президент поручил разработать дополнительные меры поддержки, направленные на создание и успешное функционирование приютов для животных. В случае необходимости будут внесены изменения в действующее законодательство.

Отмечается, что срок для выполнения всех указанных задач установлен на 1 июля.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.

