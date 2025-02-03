Ученые выяснили, как коровы чувствуют магнитное поле Земли

В 2008 году группа исследователей сделала интересное открытие: олени и крупный рогатый скот, находясь на пастбище или отдыхая, склонны выстраиваться вдоль оси с севера на юг.

Фото: Library of Congress by Highsmith, Carol M., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фермер работает на своём поле в Восточном Техасе

Исследование, в ходе которого использовались спутниковые изображения и наблюдения за косулями, доказало, что эти животные ориентируются на магнитное поле Земли, а не на такие природные факторы, как ветер или солнечный свет. Ученые выдвинули гипотезу о том, что магнитное поле может выступать в роли важного ориентира для этих животных.

Тем не менее, последующие эксперименты с использованием магнитов на коровах показали, что они не имеют явных предпочтений в отношении направления. В процессе наблюдений за 2428 случаями отдыха коров в Португалии было установлено, что животные часто располагаются с ориентацией на юго-восток, что, возможно, связано с углом падения солнечных лучей.

Уточнения

Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.



