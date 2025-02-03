Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутатов могут обязать чаще устраивать встречи с населением
Ошибки в оформлении интерьера прихожей: это мешает вашему дому выглядеть стильно
Смертоносных австралийских пауков оказалось три вида вместо одного
Один погибший, четверо пострадавших: в Москве прогремел взрыв в элитном жилом комплексе
Реликвия бронзового века: в Австрии нашли золотую чашу с загадочным содержимым
Ученые выяснили, способен ли человек заразиться гриппом от кошки
Возраст – не помеха: как отрастить и сохранить роскошные волосы после 50
Популярные мифы о воронах: узнайте больше об этих птицах
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Ученые выяснили, как коровы чувствуют магнитное поле Земли

Зоосфера

В 2008 году группа исследователей сделала интересное открытие: олени и крупный рогатый скот, находясь на пастбище или отдыхая, склонны выстраиваться вдоль оси с севера на юг.

Фермер работает на своём поле в Восточном Техасе
Фото: Library of Congress by Highsmith, Carol M., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фермер работает на своём поле в Восточном Техасе

Исследование, в ходе которого использовались спутниковые изображения и наблюдения за косулями, доказало, что эти животные ориентируются на магнитное поле Земли, а не на такие природные факторы, как ветер или солнечный свет. Ученые выдвинули гипотезу о том, что магнитное поле может выступать в роли важного ориентира для этих животных.

Тем не менее, последующие эксперименты с использованием магнитов на коровах показали, что они не имеют явных предпочтений в отношении направления. В процессе наблюдений за 2428 случаями отдыха коров в Португалии было установлено, что животные часто располагаются с ориентацией на юго-восток, что, возможно, связано с углом падения солнечных лучей.

Уточнения

Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.
 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Цены на загородные дома взлетели на 35%, но спрос растет
Экономика и бизнес
Цены на загородные дома взлетели на 35%, но спрос растет Аудио 
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Недвижимость
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения Аудио 
Дрожжевое тесто на 3 месяца вперед: этот лайфхак пригодится каждой хозяйке
Еда и рецепты
Дрожжевое тесто на 3 месяца вперед: этот лайфхак пригодится каждой хозяйке Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Добавьте в почву этот продукт — малина перестанет кислить, а урожай увеличится в разы
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Последние материалы
Суп с клёцками, который не оставит вас равнодушными
Стоимость кофе достигла рекордных показателей за последние 47 лет
Какие продукты стоит избегать при приёме препаратов железа?
Молочный кризис 2025 года: причины и последствия
Три культовых аромата, которые пахнут, как ваше прошлое
Рынок винила в России: рост продаж в 2024 году.
Как получить 3 кг перца с одного куста: 10 секретов, о которых молчат опытные огородники
Какие цвета видит кошачий глаз? Интересные факты
Канны не только для кинолюбителей: уникальные уголки города
Готовим тело к пляжному сезону без голодовки и изнуряющих тренировок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.