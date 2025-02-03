Смертоносных австралийских пауков оказалось три вида вместо одного

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Австралия сообщила о том, что были обнаружены ранее неизвестные виды смертоносных сиднейских воронковых пауков, которых раньше считали единым видом.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

В Австралийском парке рептилий был проведен детальный анализ, который выявил заметные отличия в внешнем виде и характеристиках яда пауков, обитающих в различных регионах страны. Новый вид, получивший название в честь исследователя Кейна Кристиансена (Atrax christenseni), обитает вокруг Ньюкасла и является самым крупным среди своих сородичей. Другие два вида — Atrax montanus и Atrax robustus — встречаются в Голубых горах и на всей территории Сиднейского бассейна соответственно.

Исследование показало, что у пауков различаются предпочтения в выборе мест обитания и подтвердило наличие скрытого разнообразия среди этих существ. Ученые надеются, что новые данные позволят создать более эффективные противоядия. На сегодняшний день случаи смертельных укусов не были зафиксированы благодаря уже существующему антидоту, разработанному в 1981 году.

Уточнения

Австра́лия — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.

