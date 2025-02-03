Ученые выяснили, способен ли человек заразиться гриппом от кошки

"Кошачий грипп", вызванный калицивирусом или герпесвирусом, не представляет угрозы для человека. Однако существует риск того, что кошка может заразиться другими штаммами гриппа, включая высокопатогенный птичий, который в свою очередь может быть передан людям.
В последние месяцы в США были зафиксированы случаи заражения домашних котов птичьим гриппом, что стало значительной угрозой, особенно после вспышек заболевания среди коров и другого крупного скота на фермах.
Весной прошлого года несколько кошек погибли после употребления корма, который оказался зараженным. В декабре 2024 года в штате Орегон одна кошка скончалась, питаясь кормом марки Northwest Naturals, а в Лос-Анджелесе были зарегистрированы иные случаи, связанные с кормом Monarch Raw Pet Food.
Хотя человек может заразиться штаммом H5N1 от домашних или диких птиц, а также от скота, такие случаи происходят крайне редко и в основном затрагивают работников фермерских хозяйств.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность при контакте с домашними животными, а владельцы кошек должны помнить об опасностях, связанных с кормлением своих питомцев сырыми продуктами.
Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.
Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.