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Ученые выяснили, способен ли человек заразиться гриппом от кошки

1:23
Зоосфера

"Кошачий грипп", вызванный калицивирусом или герпесвирусом, не представляет угрозы для человека. Однако существует риск того, что кошка может заразиться другими штаммами гриппа, включая высокопатогенный птичий, который в свою очередь может быть передан людям.

Белый кот с чёрной мордой
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый кот с чёрной мордой

В последние месяцы в США были зафиксированы случаи заражения домашних котов птичьим гриппом, что стало значительной угрозой, особенно после вспышек заболевания среди коров и другого крупного скота на фермах.

Весной прошлого года несколько кошек погибли после употребления корма, который оказался зараженным. В декабре 2024 года в штате Орегон одна кошка скончалась, питаясь кормом марки Northwest Naturals, а в Лос-Анджелесе были зарегистрированы иные случаи, связанные с кормом Monarch Raw Pet Food.

Хотя человек может заразиться штаммом H5N1 от домашних или диких птиц, а также от скота, такие случаи происходят крайне редко и в основном затрагивают работников фермерских хозяйств.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность при контакте с домашними животными, а владельцы кошек должны помнить об опасностях, связанных с кормлением своих питомцев сырыми продуктами.

Уточнения

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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