Шоколад убивает собак: важные факты, которые должен знать каждый хозяин

Многие владельцы собак хотя бы раз задумывались: можно ли угостить питомца кусочком шоколада? Ведь встречаются истории о собаках, которые съели сладость без последствий. Однако реальность такова, что даже небольшая доза шоколада может нанести серьёзный вред здоровью животного.
Шоколад содержит вещества, которые представляют угрозу для организма собаки. Среди них:
Человеческий организм легко перерабатывает теобромин, но у собак этот процесс идёт гораздо медленнее. Вещество накапливается в организме и может привести к сильному отравлению.
Согласно данным ASPCA, степень интоксикации зависит от количества съеденного шоколада:
Первые признаки могут появиться через 1,5-2 часа после поедания лакомства:
Если питомец съел шоколад, не стоит ждать проявления симптомов — срочно обратитесь к ветеринару. Врач может провести промывание желудка, дать адсорбенты и назначить препараты для нормализации работы сердца. Самолечение опасно, так как антидота для теобромина не существует.
Вместо опасных сладостей лучше выбрать специальные собачьи лакомства, безопасные для питомца. Они не только вкусны, но и полезны
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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