Шоколад убивает собак: важные факты, которые должен знать каждый хозяин

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы собак хотя бы раз задумывались: можно ли угостить питомца кусочком шоколада? Ведь встречаются истории о собаках, которые съели сладость без последствий. Однако реальность такова, что даже небольшая доза шоколада может нанести серьёзный вред здоровью животного.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина кормит мопса маффином

Почему шоколад опасен для собак

Шоколад содержит вещества, которые представляют угрозу для организма собаки. Среди них:

Сахар и жиры — приводят к ожирению, проблемам с зубами и желудком.

— приводят к ожирению, проблемам с зубами и желудком. Кофеин — возбуждает нервную систему, вызывает учащённое сердцебиение.

— возбуждает нервную систему, вызывает учащённое сердцебиение. Теобромин — главный виновник интоксикации.

Теобромин: смертельная опасность

Человеческий организм легко перерабатывает теобромин, но у собак этот процесс идёт гораздо медленнее. Вещество накапливается в организме и может привести к сильному отравлению.

Согласно данным ASPCA, степень интоксикации зависит от количества съеденного шоколада:

20 мг/кг — слабые симптомы

40 мг/кг — выраженная интоксикация

60 мг/кг — риск судорог и комы

100-200 мг/кг — смертельная доза

Как проявляется отравление шоколадом

Первые признаки могут появиться через 1,5-2 часа после поедания лакомства:

рвота и диарея

чрезмерная возбудимость

учащённое дыхание и сердцебиение

повышенное слюноотделение

судороги и кома в тяжёлых случаях

Что делать, если собака съела шоколад

Если питомец съел шоколад, не стоит ждать проявления симптомов — срочно обратитесь к ветеринару. Врач может провести промывание желудка, дать адсорбенты и назначить препараты для нормализации работы сердца. Самолечение опасно, так как антидота для теобромина не существует.

Какие виды шоколада опаснее всего

Тёмный шоколад и какао-порошок — содержат максимальное количество теобромина.

— содержат максимальное количество теобромина. Молочный шоколад — менее токсичен, но тоже опасен.

— менее токсичен, но тоже опасен. Белый шоколад — практически не содержит теобромина, но из-за сахара и жиров не рекомендуется.

Чем заменить шоколад

Вместо опасных сладостей лучше выбрать специальные собачьи лакомства, безопасные для питомца. Они не только вкусны, но и полезны

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

