Опасная привычка: почему собакам нельзя есть кошачий корм

Если у вас дома живут и кошка, и собака, то наверняка замечали, как они иногда заглядывают в миску друг друга. Это кажется вполне безобидным — оба ведь хищники, а их пищевые потребности во многом схожи. Однако разница в их рационе куда более значительная, чем кажется на первый взгляд.
Состав кошачьего и собачьего кормов разрабатывается с учётом особенностей каждого вида. Кошкам требуется в разы больше белка — до 80% суточного рациона, тогда как для собак эта норма не превышает 30%. Вот почему собаки могут находить кошачий корм более привлекательным, но не стоит позволять им есть его регулярно.
Хотя в целом принципы питания собак и кошек похожи, их пищеварительные процессы значительно отличаются:
1. Слишком много белка. Организм собаки не приспособлен к переработке такого количества белка, как у кошек. Это может привести к перегрузке почек и печени, ожирению, проблемам с сердцем.
2. Избыток таурина. Кошки не синтезируют таурин сами, поэтому получают его из пищи. Собаки способны производить таурин самостоятельно, и его избыток в рационе может вызвать расстройства пищеварения.
3. Дефицит витаминов. Кошачий корм содержит много клетчатки, но мало витамина E, который необходим собакам. В результате у них может развиться авитаминоз.
4. Дисбаланс минералов. Повышенное содержание фосфора и йода в кошачьем корме может негативно сказаться на состоянии почек и суставов собак.
Собака может тянуться к миске кошки по разным причинам:
Разовое употребление не нанесёт серьёзного вреда, но при регулярном поедании у собаки могут возникнуть проблемы со здоровьем. Особенно это касается мелких пород, чей организм чувствительнее к избытку белка и минералов.
Кошачий корм не предназначен для собак. Хотя он кажется вкуснее, он не сбалансирован для их потребностей и при регулярном употреблении может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Позаботьтесь о рационе вашего питомца — это залог его долгой и здоровой жизни!
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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