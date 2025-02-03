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Опасная привычка: почему собакам нельзя есть кошачий корм

3:50
Зоосфера » Собаки

Если у вас дома живут и кошка, и собака, то наверняка замечали, как они иногда заглядывают в миску друг друга. Это кажется вполне безобидным — оба ведь хищники, а их пищевые потребности во многом схожи. Однако разница в их рационе куда более значительная, чем кажется на первый взгляд.

Мопс
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мопс

Разные потребности — разные корма

Состав кошачьего и собачьего кормов разрабатывается с учётом особенностей каждого вида. Кошкам требуется в разы больше белка — до 80% суточного рациона, тогда как для собак эта норма не превышает 30%. Вот почему собаки могут находить кошачий корм более привлекательным, но не стоит позволять им есть его регулярно.

Пищеварительная система: важные различия

Хотя в целом принципы питания собак и кошек похожи, их пищеварительные процессы значительно отличаются:

  • Частота кормления. Собаки могут обходиться одним-двумя приёмами пищи в день — так заложено природой. Кошки же едят часто, небольшими порциями — в среднем 15-20 раз в день. Их организм нуждается в постоянном поступлении энергии.
  • Скорость поедания пищи. Собаки едят быстро, заглатывая пищу крупными кусками, тогда как кошки тщательно пережёвывают её. Из-за этого сухие корма для кошек и собак имеют разную текстуру.

Чем опасен кошачий корм для собак

1. Слишком много белка. Организм собаки не приспособлен к переработке такого количества белка, как у кошек. Это может привести к перегрузке почек и печени, ожирению, проблемам с сердцем.

2. Избыток таурина. Кошки не синтезируют таурин сами, поэтому получают его из пищи. Собаки способны производить таурин самостоятельно, и его избыток в рационе может вызвать расстройства пищеварения.

3. Дефицит витаминов. Кошачий корм содержит много клетчатки, но мало витамина E, который необходим собакам. В результате у них может развиться авитаминоз.

4. Дисбаланс минералов. Повышенное содержание фосфора и йода в кошачьем корме может негативно сказаться на состоянии почек и суставов собак.

Почему собаки так любят кошачий корм

Собака может тянуться к миске кошки по разным причинам:

  1. Голод. Если собака недоедает, она может искать дополнительную пищу, особенно если у кошки свободный доступ к еде.
  2. Инстинкт доминирования. Некоторые собаки считают кошачий корм "своей добычей".
  3. Вкус. Высокое содержание белка делает кошачий корм ароматнее и вкуснее для собаки.

Можно ли иногда давать собаке кошачий корм

Разовое употребление не нанесёт серьёзного вреда, но при регулярном поедании у собаки могут возникнуть проблемы со здоровьем. Особенно это касается мелких пород, чей организм чувствительнее к избытку белка и минералов.

Как отучить собаку от кошачьего корма

  1. Разделите зоны кормления — ставьте миски в разных местах.
  2. Кормите животных в разное время.
  3. Используйте автоматические кормушки для кошек, закрывающиеся после кормления.
  4. Подбирайте качественный корм для собаки, чтобы она не испытывала нехватку питательных веществ.

Кошачий корм не предназначен для собак. Хотя он кажется вкуснее, он не сбалансирован для их потребностей и при регулярном употреблении может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Позаботьтесь о рационе вашего питомца — это залог его долгой и здоровой жизни!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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