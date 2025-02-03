Какие цвета видит кошачий глаз? Интересные факты

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Какие цветы различают кошки

Кошачий глаз с трудом различает такие цвета, как желтый, фиолетовый и белый. Кроме того, ваш питомец вряд ли увидит разницу между разными оттенками синего.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

Кошки хорошо различают голубой, зеленый и серый цвета. Поэтому кошачьи глаза видят окружающий мир в голубовато-серых оттенках. Кошки даже видят солнце зелено-голубым.

Кроме того, кошки видят желто-зеленые оттенки и сочетания. Поэтому эти цвета могут быть в списке любимых цветов вашего питомца.

Если перед животным лежит связка игрушек разных цветов, то синие будут выделяться больше всего на общем фоне.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



