Топ-5 самых очаровательных породистых щенков

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Золотистый ретривер — та самая собака улыбака, одна из самых популярных пород в мире. Именно их мордочки, улыбаясь, смотрят со страниц многих изданий и реклам. А сколько весёлых роликов с ними гуляет по интернету!

Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Золотистый ретривер

Эта порода известна своим добродушием и сообразительностью. Но это не единственное их достоинство: внешность золотистого ретривера — настоящий шедевр. Сложно представить себе более обаятельного и красивого пса. А щенки этой породы — настоящие маленькие ангелы. Пушистые, большеглазые неуклюжки способны тронуть даже тех, кто обычно равнодушен к собакам.

Буквально через несколько недель из крошек размером с ладошку они превращаются в невероятно милых "белых медвежат", очень ласковых и смышлёных. Уже в этом возрасте они осваивают простые команды.

Щенки померанского шпица похожи на пушистые комочки. Эти очаровательные существа с глазками-бусинками и любознательными мордочками не могут не вызывать умиления. Кажется, они созданы для того, чтобы завоёвывать сердца. Удивительно, но с возрастом шпиц не теряет своего очарования. Не зря говорят, что маленькая собачка — всегда щенок.

Йоркширский терьер очень популярен среди обитателей городских квартир, ведь он не требует много пространства, его спокойно можно брать с собой. Не зря эта порода стала популярна благодаря Одри Хепберн, которая часто появлялась в компании своего любимца.

Щенки йоркширского терьера настолько трогательны своей крошечностью, что просто невозможно не умиляться, глядя на этих очаровательных малышей. Кроме того они очень смышлёные, легко обучаются и невероятно игривы. А набор звуков, которые они способны издавать, передаст любой оттенок их настроения. К тому же их шёрстке опытный грумер может придать самые разные формы.

Корги всегда очень жизнерадостны, но их щенки кажутся милыми печальными созданиями. Всё из-за больших грустных глазок. Несмотря на это из них всё равно вырастают игривые и дружелюбные питомцы. Эти хитрые очаровательные "лисички" прекрасно ладят с детьми.

Сиба-ину просто созданы для фотосессий. Благодаря природной фотогеничности в сочетании с плюшевой шёрсткой эти милые крепыши идеально получаются на снимках. А уж в жизни и вовсе невозможно устоять перед обаянием этих малышей.

Уточнения

Соба́к - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Детёныши собаки называются "щенками" или "кутятами".

