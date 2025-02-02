Как хозяева сами воспитывают пищевую агрессию у собак?

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Прежде всего, стоит отметить, что проявление пищевой агрессии у собак — это не редкость. Около 20% собак демонстрируют недовольство, когда человек приближается к их миске.

Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Dirk Hilberg, Blankenfelde, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ховаварт

В дикой природе поведение, направленное на охрану ресурсов, включая пищу, является абсолютно естественным для псовых. Многие домашние собаки унаследовали этот инстинкт и не могут с ним справиться.

Однако иногда хозяева сами способствуют развитию пищевой агрессии:

— Некоторые люди находят забавным, когда собака ворчит над костью или морщит нос, и не пытаются исправить ситуацию.

— Порой владельцы недокармливают собаку или даже оставляют её голодной. Даже самые любящие хозяева могут забыть о своём питомце, будучи очень занятыми. В результате собака недоедает, и каждый кусок становится для неё особенно ценным.

— Иногда люди пытаются "поставить на место" собаку, силой отбирая у неё корм в целях воспитания или наказания. Это лишь закрепляет у неё представление о том, что двуногие существа хотят напасть на неё, обидеть и что-то отнять.

Опасным последствием такого "урока" может стать то, что собака не только станет агрессивной, но и будет проглатывать всё, что найдёт дома и на улице, лишь бы хозяину не досталось.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



