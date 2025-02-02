Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак

Существуют породы собак, чьи независимость и сильные инстинкты делают их прекрасными охранниками. Но в неопытных руках они могут быть опасными. К таким породам относятся канарские доги, бультерьеры и алабаи.

Фото: https://www.freepik.com Собака породы Бультерьер

Пословица о том, что собака не кусает кормящую руку, работает не всегда. Есть породы, способные затаить обиду и отомстить своему владельцу.

Канарский дог — собака с крепким телосложением и развитыми инстинктами защиты. Эти качества делают породу отличным выбором для тех, кто ищет верного защитника. Однако природная настойчивость и своеволие усложняют процесс обучения.

По словам ветеринарного врача Сергея Касьяненко, контроль над поведением канарского дога возможен только при правильной дрессировке, которую лучше доверить человеку, обладающему физической силой и эмоциональной стабильностью.

Бультерьеры — это собаки, которые отличаются высокой активностью и подвижностью. Их энергичность может стать причиной проблем, если не уделить достаточно внимания воспитанию.

Мощная собака, которая не знает правил поведения, может представлять опасность для окружающих. Поэтому эксперты советуют начинать воспитание с самого раннего возраста. Приучение к правилам с детства поможет избежать нежелательного поведения. Однако, если с собакой обращаться несправедливо, она может проявить эмоции и, например, повредить вещи хозяина.

Среднеазиатская овчарка, или алабай, — порода собак, которая славится своей силой духа. Эти собаки отличаются независимым характером, серьёзностью и склонностью к доминированию.

Специалисты портала о животных "Клуб зверей" отмечают, что важно начинать дрессировать алабая с раннего возраста и обращаться с ним уважительно. Грубое обращение или унижение могут вызвать у собаки агрессию.

Хозяин такой собаки должен быть сильным и решительным, чтобы заслужить уважение своего питомца и заставить его соблюдать установленные правила.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



