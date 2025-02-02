Российские учёные первыми в мире получили потомство из замороженных эмбрионов

Учёные из Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук совершили прорыв в области сохранения исчезающих видов животных. Они впервые в мире смогли получить потомство из эмбрионов, которые были заморожены в период диапаузы.
Ранее при попытке разморозки эмбрионы неизменно погибали, но теперь этот процесс стал возможен. Успешный эксперимент был проведён на эмбрионах мышей, и если криотехнология окажется эффективной, её можно будет применить и к другим видам.
"Это новый путь к сохранению вымирающих видов животных. Можно заморозить их эмбрионы, расконсервировать и размножить", — рассказали в институте.
Диапауза — это период, когда зародыш временно останавливает своё развитие перед тем, как попасть в матку. Этот период может длиться несколько недель или даже месяцев и способствует выживанию эмбриона в неблагоприятных условиях.
Эмбрио́н или заро́дыш, — ранняя стадия развития живого организма, на которой он ещё находится в яйце или в матке.
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