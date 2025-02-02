Российские учёные первыми в мире получили потомство из замороженных эмбрионов

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные из Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук совершили прорыв в области сохранения исчезающих видов животных. Они впервые в мире смогли получить потомство из эмбрионов, которые были заморожены в период диапаузы.

Фото: Flickr by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Химическая лаборатория АЭС Фукусима

Ранее при попытке разморозки эмбрионы неизменно погибали, но теперь этот процесс стал возможен. Успешный эксперимент был проведён на эмбрионах мышей, и если криотехнология окажется эффективной, её можно будет применить и к другим видам.

"Это новый путь к сохранению вымирающих видов животных. Можно заморозить их эмбрионы, расконсервировать и размножить", — рассказали в институте.

Диапауза — это период, когда зародыш временно останавливает своё развитие перед тем, как попасть в матку. Этот период может длиться несколько недель или даже месяцев и способствует выживанию эмбриона в неблагоприятных условиях.

Уточнения

Эмбрио́н или заро́дыш, — ранняя стадия развития живого организма, на которой он ещё находится в яйце или в матке.

