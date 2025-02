Морское существо, похожее на скелет с головой панды обнаружено в Японии

3:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Группа японских учёных обнаружила новый вид асцидий, поразительно похожий на панду. Открытие, сделанное благодаря фотографиям, выложенным в Интернет дайверами, вызвало большой интерес из-за необычного внешнего вида животного.

Фото: @DiseaseMatters by @Prof. Michael Sweet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Асцидия

Представьте себе, что вы ныряете в воды Японии и натыкаетесь на существо, которое выглядит как нечто из фильмов Тима Бертона: небольшой скелет с головой панды. Звучит как научная фантастика, но это реальность!

Речь идет о Clavelina ossipandae — новом виде асцидий (фильтрующих морских беспозвоночных), обнаруженном у побережья префектуры Окинава, в водах, омывающих остров Кумедзима, Япония. Эти морские беспозвоночные питаются подводным фитопланктоном, отфильтровывая его, и обитают на глубине 15-20 метров.

Но что делает C. ossipandae особенным, так это его уникальный внешний вид: прозрачное тело пронизанное сетью белых кровеносных сосудов, напоминающих скелет, а на голове — чёрные пятна, похожие на глаза и нос панды.

История открытия C. ossipandae началась в 2017–2018 годах, когда некоторые дайверы выложили в сеть фотографии этого странного существа, переименовав его в "gaikotsu-panda-hoya" или "асцидия скелета панды". Изображения стали вирусными в Интернете и привлекли внимание Наохиро Хасэгавы, исследователя из Университета Хоккайдо.

Заинтригованный Хасэгава организовал исследовательскую экспедицию благодаря краудфандинговой кампании. В 2021 году команде удалось собрать несколько образцов животного, подтвердивших, что это неизвестный науке вид. Позднее открытие было опубликовано в научном журнале Species Diversity в 2024 году.

"Белые части, похожие на кости, — это кровеносные сосуды, проходящие через жабры асцидий", — рассказал Хасэгава агентству Reuters. "Однако черные пятна на голове — это всего лишь рисунок, и мы пока не знаем, какова их функция".

C. ossipandae — колониальный вид, то есть он живёт группами особей, называемых зооидами, которые связаны друг с другом. Каждый зооид имеет длину около 2 сантиметров и прикрепляется к камням с помощью структуры, называемой столоном. Как и другие асцидии, C. ossipandae размножается как половым, так и бесполым путем, производя свободноплавающих личинок в форме головастиков, которые прикрепляются к субстрату и развиваются во взрослых особей.

C. ossipandae — не единственная асцидия с необычным внешним видом. Существуют и другие виды с характерными пятнами и узорами, например, C. moluccensis с полосами на скелете и синими точками и C. picta с ребристыми пятнами и полосами. Однако "панда глубин" с её причудливой внешностью и увлекательной историей уже завоевала особое место в сердцах любителей природы и учёных по всему миру.

Уточнения

Асци́дии — парафилетический класс хордовых из подтипа оболочников, или личиночнохордовых (Tunicata). Класс включает 3 отряда, около 100 родов, 2000 видов. Распространены во всех морях.