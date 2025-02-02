Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Одна из самых дешёвых и наименее населённых стран Центральной Америки
Психолог Абравитова объяснила, почему Юрий Лоза раскритиковал Клаву Коку
Как сделать так, чтобы кошка спала в отведённом месте
Микрокредитные организации могут получить право выдачи ипотеки в России
Многослойность в моде: как собрать стильный образ в 2025 году
Лицо из глубины веков: как выглядели люди 9000 лет назад
Три простых средства, которые помогут нейтрализовать неприятные запахи и освежить воздух в доме

Морское существо, похожее на скелет с головой панды обнаружено в Японии

3:19
Зоосфера

Группа японских учёных обнаружила новый вид асцидий, поразительно похожий на панду. Открытие, сделанное благодаря фотографиям, выложенным в Интернет дайверами, вызвало большой интерес из-за необычного внешнего вида животного.

Асцидия
Фото: @DiseaseMatters by @Prof. Michael Sweet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Асцидия

Представьте себе, что вы ныряете в воды Японии и натыкаетесь на существо, которое выглядит как нечто из фильмов Тима Бертона: небольшой скелет с головой панды. Звучит как научная фантастика, но это реальность!

Речь идет о Clavelina ossipandae — новом виде асцидий (фильтрующих морских беспозвоночных), обнаруженном у побережья префектуры Окинава, в водах, омывающих остров Кумедзима, Япония. Эти морские беспозвоночные питаются подводным фитопланктоном, отфильтровывая его, и обитают на глубине 15-20 метров.

Но что делает C. ossipandae особенным, так это его уникальный внешний вид: прозрачное тело пронизанное сетью белых кровеносных сосудов, напоминающих скелет, а на голове — чёрные пятна, похожие на глаза и нос панды.

История открытия C. ossipandae началась в 2017–2018 годах, когда некоторые дайверы выложили в сеть фотографии этого странного существа, переименовав его в "gaikotsu-panda-hoya" или "асцидия скелета панды". Изображения стали вирусными в Интернете и привлекли внимание Наохиро Хасэгавы, исследователя из Университета Хоккайдо.

Заинтригованный Хасэгава организовал исследовательскую экспедицию благодаря краудфандинговой кампании. В 2021 году команде удалось собрать несколько образцов животного, подтвердивших, что это неизвестный науке вид. Позднее открытие было опубликовано в научном журнале Species Diversity в 2024 году.

"Белые части, похожие на кости, — это кровеносные сосуды, проходящие через жабры асцидий", — рассказал Хасэгава агентству Reuters. "Однако черные пятна на голове — это всего лишь рисунок, и мы пока не знаем, какова их функция".

C. ossipandae — колониальный вид, то есть он живёт группами особей, называемых зооидами, которые связаны друг с другом. Каждый зооид имеет длину около 2 сантиметров и прикрепляется к камням с помощью структуры, называемой столоном. Как и другие асцидии, C. ossipandae размножается как половым, так и бесполым путем, производя свободноплавающих личинок в форме головастиков, которые прикрепляются к субстрату и развиваются во взрослых особей.

C. ossipandae — не единственная асцидия с необычным внешним видом. Существуют и другие виды с характерными пятнами и узорами, например, C. moluccensis с полосами на скелете и синими точками и C. picta с ребристыми пятнами и полосами. Однако "панда глубин" с её причудливой внешностью и увлекательной историей уже завоевала особое место в сердцах любителей природы и учёных по всему миру.

Уточнения

Асци́дии — парафилетический класс хордовых из подтипа оболочников, или личиночнохордовых (Tunicata). Класс включает 3 отряда, около 100 родов, 2000 видов. Распространены во всех морях.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Новости спорта
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся Аудио 
Секрет старых АКБ: как заработать на аккумуляторе, который уже не нужен
Авто
Секрет старых АКБ: как заработать на аккумуляторе, который уже не нужен Аудио 
Альтернатива Чёрному морю: где отдыхать в 2025 году
Туризм
Альтернатива Чёрному морю: где отдыхать в 2025 году Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Последние материалы
Три простых средства, которые помогут нейтрализовать неприятные запахи и освежить воздух в доме
Самые вкусные начинки для овсяноблина: от классики до необычных сочетаний
Российские учёные первыми в мире получили потомство из замороженных эмбрионов
Худеете, но вес стоит на месте? Возможно, причина в этом
Китайские грузовики против российских: кто выиграл
Самомассаж для упругих губ: простые упражнения против морщин
Морское существо, похожее на скелет с головой панды обнаружено в Японии
Горячее или холодное: ошибки, которые мешают вашему пищеварению
Как избавиться от тли и клещей на огурцах? Вот чем нужно опрыскивать растения, чтобы не было вредителей
Откройте для себя нетронутую жемчужину Юго-Восточной Азии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.