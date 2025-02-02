Белки в саду: польза или вред?

2:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Эти очаровательные создания способны поражать своими акробатическими трюками и вызывать искреннюю любовь к их милым мордашкам. Но действительно ли присутствие белок в саду приносит только пользу?

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белка

Если вы заметили этих пушистых акробатов, перепрыгивающих с дерева на дерево, то знайте, что их появление не случайно. Присутствие белок можно объяснить несколькими факторами. Прежде всего, сад, окруженный большими деревьями или граничащий с лесной местностью, предлагает им идеальное естественное убежище со всем необходимым для строительства гнезд.

Кроме того белки стремятся воспользоваться всеми доступными пищевыми ресурсами: в их меню входят фрукты, орехи, корм для птиц и нежные почки. Они также не прочь исследовать кормушки для птиц, иногда устраивая там весёлый беспорядок. С приближением зимы они начинают создавать запасы, закапывая семена и орехи, поэтому именно осенью больше всего шансов обнаружить белку в своём саду.

Представляют ли белки реальную угрозу насаждениям?

Как бы очаровательны они ни были, присутствие этих мелких млекопитающих может вызывать некоторые неудобства. Для хранения пищи белки роют норы в газонах и клумбах, ухудшая эстетический вид сада. Тюльпаны, крокусы и другие луковичные цветы являются одними из любимых лакомств этих грызунов, поэтому они могут вырвать с корнем только что посаженные растения.

Но это еще не всё: для того, чтобы стачивать зубы, белки грызут кору молодых деревьев, что может ослабить их и ограничить рост. Умные и ловкие, белки часто умудряются забраться в кормушки для птиц, лишая пернатых пищи.

Польза белок для сада:

Белки способствуют естественному лесовозобновлению, закапывая семена и орехи, которые иногда забывают забрать. Эти несъеденные семена прорастают и способствуют восстановлению местной лесной экосистемы.

Кроме того, белки помогают поддерживать баланс, поедая некоторых вредных насекомых и личинок, которые могут нанести вред урожаю. Так белки вносят вклад в общее состояние здоровья вашего сада.

В некоторой степени их присутствие может привлекать естественных хищников, что помогает регулировать популяции других, потенциально опасных видов, таких как мелкие грызуны.

Несмотря на то, что белки могут создавать проблемы для садоводов, они также выполняют важные экологические функции. Подходящим решением является сбалансированное управление их присутствием, позволяющее извлечь выгоду из их положительных качеств и минимизировать потенциальный вред.

Уточнения

Бе́лки — род грызунов семейства беличьих.

