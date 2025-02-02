Египетская тайна: почему гиена мигрировала так далеко от своего места обитания

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На территории Египта появилась пятнистая гиена, чего не наблюдалось на протяжении тысяч лет. По данным SciencePOD, эксперты сначала не поверили этой новости, но только убедительные фотографии изменили это мнение.

Фото: Own work by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ гиена

Пока что единственный экземпляр был обнаружен недалеко от границы с Суданом, в 500 километрах от ареала обитания вида. Хищник охотился на двух коз, после чего их хозяева нашли его и убили. Была сделана фотография только его останков.

По мнению исследователей, обильное количество осадков в регионе могло открыть гиене коридор для проникновения в Египет. Дело в том, что дожди обеспечивают лучшие возможности для выпаса скота, который служит пищей хищнику, что и привлекло гиену в эти края.

Итак, учёным известно, что позволило гиене добраться до Египта, но остается загадкой, что побудило её совершить столь долгое путешествие в одиночку.

Гиены обычно живут стаями, насчитывающими до 80 особей. С другой стороны стаи редко собираются в полном составе; их члены обычно разбиваются на более мелкие группы или ищут пищу в одиночку.

Пятнистая гиена (Crocuta crocuta) не является видом, находящимся под угрозой исчезновения, но её популяция сокращается из-за широкомасштабной охоты, отлова и отравления местными жителями, которые стремятся избавиться от них из-за угрозы домашнему скоту.

Уточнения

Гие́ны или гие́новые (лат. Hyaenidae), — семейство хищных млекопитающих подотряда кошкообразных (Feliformia).

