Сырое мясо в рационе собаки: польза или опасность

3:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Здоровье собаки начинается с правильного питания. Многие владельцы задаются вопросом: можно ли давать питомцу сырое мясо, как часто и какие продукты включать в рацион? В этом материале разберем все нюансы кормления и подскажем, как составить сбалансированное меню.

Фото: freepik.com by boryanam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака за столом

Сырое мясо: ключевой продукт в рационе

Для собак мясо является основным источником питательных веществ. Оно содержит незаменимые аминокислоты, необходимые для роста мышц, крепких костей и общего здоровья. В естественной среде собаки питаются именно сырой пищей, и их организм прекрасно адаптирован к такому виду питания.

Недостаток животного белка может вызвать:

Ослабление иммунной системы

Проблемы с шерстью и кожей

Замедленный рост и развитие

Какие виды мяса подходят собакам

Лучший выбор:

Говядина

Индейка

Нежирная баранина

Не рекомендуется:

Свинина (из-за риска заражения паразитами)

Дичь (может содержать опасные бактерии)

Для разнообразия 2-3 раза в неделю можно включать субпродукты: печень, сердце, рубец

Как часто кормить собаку сырым мясом

Частота кормления зависит от возраста питомца:

До 3 месяцев — 5 раз в день

3-4 месяца — 4 раза в день

5-6 месяцев — 3-4 раза в день

6-10 месяцев — 3 раза в день

С 10 месяцев — 2 раза в день

Взрослых собак кормят утром и вечером. При заболеваниях ЖКТ возможно разделение на три приема пищи.

Особенности питания беременных собак

Будущим мамам важно получать сбалансированное питание. Оптимальный режим — 4-5 раз в день маленькими порциями. На поздних сроках нельзя допускать переедания: растущие щенки сдавливают органы, ухудшая пищеварение.

Как рассчитать количество пищи

Для правильного питания важно соблюдать нормы:

Взрослым собакам — 3-4 % от их массы тела;

Щенкам — 5-7 %;

Повышенные нагрузки — увеличение порции на 10-15 %;

Беременность: +25 % с 5-й недели и еще +25 % с 6-7-й недели.

Идеальное меню для собаки

Сбалансированный рацион включает:

Мясо и субпродукты — 50-60 % у взрослых собак, 70 % у щенков;

— 50-60 % у взрослых собак, 70 % у щенков; Овощи и фрукты — кабачки, морковь, брокколи, яблоки, зелень;

— кабачки, морковь, брокколи, яблоки, зелень; Крупы — не более 20-25 % (гречка, овсянка, рис);

— не более 20-25 % (гречка, овсянка, рис); Растительные масла — оливковое масло улучшает усвоение витаминов.

Каши не обязательны, но подходят активным питомцам.

Готовые решения для заботливых хозяев

Если у вас нет времени на готовку, отличным выбором станут готовые рационы с натуральными ингредиентами. Фермерская говядина, индейка, баранина, овощи и гипоаллергенный рис — сбалансированное питание без искусственных добавок. Все компоненты проходят строгий контроль качества.

Сбалансированное питание — залог долгой и активной жизни вашей собаки. Регулярное употребление сырого мяса приносит питомцу пользу, но важно следить за качеством продуктов и соблюдать режим кормления. Готовые корма — удобное решение, если у вас нет времени готовить самостоятельно.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

