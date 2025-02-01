Как предотвратить ожирение у собаки: советы по диете и упражнениям

Это не просто вопрос эстетики — лишние килограммы могут существенно сократить продолжительность жизни вашего питомца.
Собаки с избыточным весом подвержены риску заболеваний сердца, диабета, болям в суставах и многим другим проблемам.
Первый сигнал — это отсутствие четкого очертания ребер. Попробуйте на ощупь ощупать их у вашего питомца. Если они не прощупываются, возможно, пора пересмотреть его рацион.
Также стоит обратить внимание на потерю активности: если ваша собака стала менее подвижной или у неё затруднены движения, это может быть связано с лишним весом.
Важно соблюдать баланс в питании и следить за дозировкой корма. Не забывайте про лакомства: их избыточное количество также может стать причиной лишнего веса. Постоянные прогулки, игры и физическая активность — ключ к поддержанию здоровья вашего питомца.
Избыточный вес сокращает продолжительность жизни собаки на 2 года. Он сильно нагружает суставы, что может привести к артриту и болям при движении.
Жировая ткань ограничивает функцию сердца и легких, что может вызвать проблемы с дыханием и сердечные заболевания. Также собаки с избыточным весом подвержены риску диабета.
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
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