Как предотвратить ожирение у собаки: советы по диете и упражнениям

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Это не просто вопрос эстетики — лишние килограммы могут существенно сократить продолжительность жизни вашего питомца.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина кормит мопса маффином

Собаки с избыточным весом подвержены риску заболеваний сердца, диабета, болям в суставах и многим другим проблемам.

Как распознать избыточный вес у собаки?

Первый сигнал — это отсутствие четкого очертания ребер. Попробуйте на ощупь ощупать их у вашего питомца. Если они не прощупываются, возможно, пора пересмотреть его рацион.

Также стоит обратить внимание на потерю активности: если ваша собака стала менее подвижной или у неё затруднены движения, это может быть связано с лишним весом.

Основные причины избыточного веса у собак

Чрезмерное потребление калорий

Недостаток физической активности

Важно соблюдать баланс в питании и следить за дозировкой корма. Не забывайте про лакомства: их избыточное количество также может стать причиной лишнего веса. Постоянные прогулки, игры и физическая активность — ключ к поддержанию здоровья вашего питомца.

Риски избыточного веса

Избыточный вес сокращает продолжительность жизни собаки на 2 года. Он сильно нагружает суставы, что может привести к артриту и болям при движении.

Жировая ткань ограничивает функцию сердца и легких, что может вызвать проблемы с дыханием и сердечные заболевания. Также собаки с избыточным весом подвержены риску диабета.

Как помочь собаке похудеть?

Измените рацион. Сократите калорийность корма, выбирая продукты с низким содержанием жира и высоким количеством клетчатки. Постепенно уменьшайте порции, следя за состоянием питомца. Увлажняйте питание. Выбирайте корм с меньшим содержанием жиров и большим количеством клетчатки. Регулярные прогулки и упражнения. Начните с коротких прогулок, постепенно увеличивайте время. Включите игры, такие как метание мяча или плавание. Исключите лакомства. Если хотите поощрить собаку, замените лакомства частью её суточной нормы корма. Используйте качественные лакомства, избегая сахара и жиров.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

