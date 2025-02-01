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От милых до опасных: кенгуру напал на мужчину в Австралии

1:11
Зоосфера

Кенгуру, обычно ассоциируемые с мирными и забавными животными, могут быть гораздо более опасными, чем это может показаться на первый взгляд. В Австралии недавно произошёл случай, когда мужчина оказался в больнице после нападения кенгуру.

Австралийские кенгуру
Фото: commons.wikimedia.org by Australiavisa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Австралийские кенгуру

Инцидент произошёл, когда мужчина, собираясь в магазин, заметил двух кенгуру возле своего дома. Одно из животных быстро убежало, но второе неожиданно проявило агрессию.

Попытки избежать нападения не увенчались успехом — кенгуру напал на мужчину.

В результате атаки он получил серьёзные травмы: рваные раны бедра, руки и груди. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Несмотря на свои размеры, кенгуру способны нанести значительный ущерб, если чувствуют угрозу или на их территорию заходит человек.

Этот случай напоминает о том, как важно соблюдать осторожность при встречах с дикой природой Австралии.

Хотя животные, такие как кенгуру, часто не агрессивны, их реакция может быть непредсказуемой, особенно в стрессовых ситуациях.

Уточнения

Кенгуру́ (англ. kangaroo - из кууку-йимитирского языка австралийских аборигенов gangurru "серый кенгуру", лат. Macropus, досл.: "большая нога") — общеупотребительное название группы животных из отряда двурезцовых сумчатых млекопитающих.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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