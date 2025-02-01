Собака взрослеет за год: вот что происходит с щенком

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Щенки — очаровательные создания, но с возрастом их внешний вид и поведение меняются. Многие владельцы внимательно наблюдают за ростом своих питомцев, особенно если это породистая собака. Однако с дворнягами ситуация сложнее: предсказать их будущие размеры можно по нескольким признакам.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мопс

Как понять, какой будет взрослая собака

Если у щенка:

Маленькие и тонкие лапы — он, скорее всего, вырастет небольшим или средним по размеру.

— он, скорее всего, вырастет небольшим или средним по размеру. Крупные массивные лапы — взрослый пес будет большим.

— взрослый пес будет большим. Пропорциональное тело — обычно характерно для собак мелких и средних пород.

— обычно характерно для собак мелких и средних пород. Крупная голова и таз — признаки будущей крупной особи.

— признаки будущей крупной особи. Свободная кожа со складками — характерна для щенков больших пород, так как кожа растягивается "на вырост".

— характерна для щенков больших пород, так как кожа растягивается "на вырост". Плотно натянутая кожа — чаще встречается у собак мелких пород.

До какого возраста растут собаки

Большинство собак достигают своего окончательного размера примерно к году. Однако рост проходит в несколько этапов:

До 6 месяцев — активное развитие и рост.

С 6 до 12 месяцев — формирование мускулатуры и костной системы.

Крупные породы могут расти до 2 лет, тогда как мелкие заканчивают рост раньше.

Память собак: сколько слов они могут запомнить

Собаки обладают хорошей памятью, что делает их способными к обучению и дрессировке. Даже дворняга может запомнить от 200 до 500 слов! Кроме того, они способны:

Запоминать и повторять действия хозяина

Учиться различать цифры и упорядочивать их по возрастанию

Использовать свои способности в цирковых номерах и играх

Однако важно учитывать, что эпизодическая память у собак короткая — событие забывается уже через 2 минуты. При этом они могут скучать по хозяину до года, запоминая его голос и интонации. Полное забывание человека возможно через 3 года, если в жизни собаки появятся новые, более значимые образы.

Каждая порода имеет свои особенности, но независимо от этого собака остается символом дружбы, преданности и ума. Знание физиологических и социальных характеристик питомца поможет создать для него наилучшие условия для жизни.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

