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Собаки видят страх и болезни: невероятные способности наших питомцев

3:00
Зоосфера » Собаки

Собаки — настоящие мастера обоняния. Их нос способен различать не только привычные запахи еды, животных и людей, но и улавливать страх, связанный с выбросом адреналина, а также чувствовать болезни, включая рак. Чуткость их нюха делает собак незаменимыми в поисковых операциях, ведь они способны обнаруживать запахи, исходящие с разных направлений.

Когда собаки встречаются, они обнюхивают друг друга, узнавая массу деталей: что ел новый знакомый, сколько ему лет и даже его эмоциональное состояние. По данным журнала The Spruce Pets, уровень обоняния зависит от породы: у такс — около 125 миллионов обонятельных рецепторов, а у ищеек — почти 300 миллионов. Для сравнения, у человека их всего 5 миллионов.

Почему собаки не всегда ладят с кошками

Собаки преданы своим хозяевам, но могут завести дружбу и с другими домашними питомцами. Однако отношения с кошками складываются не всегда гладко. Причина конфликтов — в разном языке тела.

Например, собака рычит, когда зла, а кошка при раздражении бьет себя хвостом. Для собаки отвернутая голова означает подчинение, а для кошки — агрессию. Эти различия нередко приводят к недопониманию, но если щенка с детства знакомить с кошками, шансы на дружбу возрастают.

Когда собака становится взрослой

Щенки быстро растут, и уже через год большинство из них достигают своего взрослого размера. Первые 6 месяцев они активно набирают рост, затем укрепляют мышцы и костную систему. Маленькие породы развиваются быстрее, а крупные собаки могут расти до двух лет.

Хотите узнать, каким вырастет ваш питомец? Обратите внимание на лапы: тонкие и небольшие — к маленькой собаке, массивные — к крупной. У щенков больших пород кожа собирается в складки "на вырост", а у маленьких натянута по телу.

Какую память имеют собаки

Собаки отлично обучаемы и могут запомнить от 200 до 500 слов. Они способны считать и даже упорядочивать цифры. Такие навыки часто применяются в цирковых трюках. Однако их эпизодическая память коротка: событие забывается через 2 минуты.

При разлуке собака может скучать по хозяину до года, но если новых впечатлений будет больше, старые воспоминания могут стереться за три года. При этом питомец всегда помнит интонацию, с которой с ним разговаривали.

Собаки — удивительные создания. Они чувствуют эмоции, болезни, запоминают слова и поддаются дрессировке. Знание их особенностей поможет выстроить гармоничные отношения и создать комфортные условия для жизни питомца.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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