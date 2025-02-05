Трогательная история: как собака спасла своего умирающего щенка

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Щенок, спасенный матерью: трогательная история из Стамбула

В одном из районов Стамбула произошёл трогательный случай, который показал, насколько сильна материнская любовь, даже среди бездомных животных. Бездомная собака принесла своего умирающего щенка к порогу ветеринарной клиники, словно интуитивно понимая, что там ему смогут помочь. Камеры наблюдения зафиксировали, как дворняжка осторожно несло малыша в зубах, а затем оставила его перед входом в клинику.

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спящий щенок

Медицинский брат по имени Эмир заметил животное и сразу поспешил на помощь. Сначала ему показалось, что щенок уже не дышит, но ветеринар, доктор Доган, с помощью стетоскопа уловил слабый сердечный ритм. Благодаря оперативному вмешательству и поддержке животных специалистов, малышу ввели адреналин и согрели его феном.

Состояние щенка улучшилось, и вскоре он пришёл в себя. В этот же день, как выяснилось, ещё один щенок из того же помёта был принесён в клинику местным жителем. Из шести малышей выжили только двое.

Сейчас собака, которую назвали Мама, и её щенки находятся в клинике. Их состояние стабильно: щенки самостоятельно сосут молоко, и хотя о полном выздоровлении говорить пока рано, врачи отмечают, что малыши становятся крепче с каждым днём.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



