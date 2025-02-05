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Собаки и палки: чем это может обернуться для здоровья питомца

1:53
Зоосфера

Почему собаки любят грызть палки и насколько это безопасно

Многие владельцы замечали, что их собаки буквально не могут пройти мимо палки — они с удовольствием играют с ней, приносят хозяину и даже носят с собой. Но что именно привлекает собак в палках и можно ли позволять им грызть такую "игрушку"?

Собака
Фото: 500px.com by Tobias Weidner, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Собака

Почему собаки так любят палки

  • Инстинкты. В дикой природе предки собак разжёвывали кости и древесину, поэтому жевание палок — заложенное природой поведение.
  • Текстура и запах. Древесина имеет интересный вкус и консистенцию, что делает её привлекательной для собаки.
  • Период смены зубов. Щенки начинают грызть палки из-за прорезывания зубов — это помогает снять зуд и дискомфорт.
  • Игровая привычка. Если с детства питомец играл с палками, он может продолжать делать это и во взрослом возрасте.
  • Дефицит минералов. В редких случаях жевание палок связано с нехваткой питательных веществ в организме.

Опасности, о которых стоит знать

  • Острые осколки могут поранить пасть или горло.
  • Есть риск сломанного зуба при разгрызании твёрдой древесины.
  • Проглоченные щепки могут вызвать расстройство желудка, рвоту или кишечную непроходимость.

Как защитить питомца

  • На прогулке лучше отвлекать собаку на безопасные игрушки - мячики, канаты или резиновые кости.
  • Специальные жевательные игрушки помогут реализовать потребность грызть без вреда для здоровья.
  • Если питомец всё же любит палки, убедитесь, что он не глотает щепки и не получает травм.

Игра с палками может быть опасной, поэтому лучше предложить собаке безопасную альтернативу, чтобы избежать неприятных последствий.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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