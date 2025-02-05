Собаки и палки: чем это может обернуться для здоровья питомца

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему собаки любят грызть палки и насколько это безопасно

Многие владельцы замечали, что их собаки буквально не могут пройти мимо палки — они с удовольствием играют с ней, приносят хозяину и даже носят с собой. Но что именно привлекает собак в палках и можно ли позволять им грызть такую "игрушку"?

Фото: 500px.com by Tobias Weidner, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Собака

Почему собаки так любят палки

Инстинкты . В дикой природе предки собак разжёвывали кости и древесину, поэтому жевание палок — заложенное природой поведение.

. В дикой природе предки собак разжёвывали кости и древесину, поэтому жевание палок — заложенное природой поведение. Текстура и запах . Древесина имеет интересный вкус и консистенцию, что делает её привлекательной для собаки.

. Древесина имеет интересный вкус и консистенцию, что делает её привлекательной для собаки. Период смены зубов . Щенки начинают грызть палки из-за прорезывания зубов — это помогает снять зуд и дискомфорт.

. Щенки начинают грызть палки из-за прорезывания зубов — это помогает снять зуд и дискомфорт. Игровая привычка . Если с детства питомец играл с палками, он может продолжать делать это и во взрослом возрасте.

. Если с детства питомец играл с палками, он может продолжать делать это и во взрослом возрасте. Дефицит минералов. В редких случаях жевание палок связано с нехваткой питательных веществ в организме.

Опасности, о которых стоит знать

Острые осколки могут поранить пасть или горло .

. Есть риск сломанного зуба при разгрызании твёрдой древесины.

при разгрызании твёрдой древесины. Проглоченные щепки могут вызвать расстройство желудка, рвоту или кишечную непроходимость.

Как защитить питомца

На прогулке лучше отвлекать собаку на безопасные игрушки - мячики, канаты или резиновые кости.

- мячики, канаты или резиновые кости. Специальные жевательные игрушки помогут реализовать потребность грызть без вреда для здоровья.

помогут реализовать потребность грызть без вреда для здоровья. Если питомец всё же любит палки, убедитесь, что он не глотает щепки и не получает травм.

Игра с палками может быть опасной, поэтому лучше предложить собаке безопасную альтернативу, чтобы избежать неприятных последствий.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



