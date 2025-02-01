Что покажет тест IQ вашей собаки? Ответ в этих 5 заданиях

3:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Возможно, у вас дома не просто собака, а настоящий Эйнштейн на лапках! Канадский психолог и эксперт по поведению животных Стэнли Корен предлагает интересный тест, который покажет, насколько умна ваша собака. Всё, что вам нужно — это пара простых вещей и немного времени.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака в одежде

Что вам понадобится?

Одеяло или большое полотенце

Три пластиковых стаканчика

Лист картона

Секундомер

Лакомства для собак

5 заданий для вашего питомца:

1. Выбраться из-под одеяла

Накиньте на собаку одеяло и отсчитайте время, за которое она освободится. Это упражнение показывает, как питомец справляется с неожиданными задачами.

Подсчет очков:

До 15 секунд — 3 балла

До 30 секунд — 2 балла

Больше 30 секунд — 1 балл

2. Охота за лакомством

Спрячьте лакомство под одеялом и посмотрите, как быстро собака его найдет. Этот тест проверит её способности к логическому мышлению и использованию запаха.

Подсчет очков:

До 15 секунд — 3 балла

До нескольких минут — 2 балла

Дольше минуты — 1 балл

3. Игра с кубками

Под одну из трёх чашек положите лакомство и дайте питомцу угадать, где оно находится. Это упражнение проверяет память собаки.

Подсчет очков:

С первой попытки — 3 балла

Со второй — 2 балла

С третьей или не угадала — 1 балл

4. Удобные лапы

Положите лакомство под низкую мебель так, чтобы до него можно было достать только лапой. Этот тест показывает, насколько собака решает практические задачи.

Подсчет очков:

Лапой за минуту — 3 балла

Лапой и мордой — 2 балла

Отказ от игры — 1 балл

5. Обход препятствий

Создайте картонную стенку с отверстием, через которое собака должна пройти, чтобы достать лакомство. Это испытание для тех, кто любит стратегию.

Подсчет очков:

Преодолела за 30 секунд — 3 балла

За минуту — 2 балла

Не прошла — 1 балл

Рейтинг: Какой уровень у вашей собаки?

13-15 баллов: Поздравляем, у вас собака-гений! Она входит в топ-20% самых умных собак.

9-12 баллов: Хороший результат! Ваша собака умна и её легко научить.

5-8 баллов: Средний результат. Собаке стоит уделить больше времени на тренировки.

1-4 балла: Возможно, ваша собака не фанат головоломок, но, наверное, она очень любвеобильная!

"Низкий балл не значит, что ваша собака менее ценна, каждая собака имеет свои уникальные достоинства — некоторые лучше решают задачи, другие — в обнимашках", — напоминает профессор Корен.

Если хотите развить интеллект собаки, ключевым является регулярное умственное упражнение.

Головоломки, новые команды и интерактивные игры — вот что поможет держать её мозг в тонусе. И помните, даже гению время от времени нужны обнимашки.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

