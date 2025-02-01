Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не только сладкое: не все знают, что нужно исключить из рациона при похудении
Загадка околосмертных переживаний: пациент ожил через 34 минуты и рассказал всё
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Секрет стройных ног: 5 упражнений, которые работают безотказно
Кожаный салон не так хорош, как кажется: 5 причин отказаться
Чем заменить коровье молоко и стоит ли от него отказываться
Куда вложиться: зарубежная недвижимость по цене однокомнатной квартиры в Москве
Поздний посев — не приговор: как ускорить рост рассады и получить урожай
Новые правила Евросоюза застали врасплох малый и средний бизнес Великобритании

Что покажет тест IQ вашей собаки? Ответ в этих 5 заданиях

3:15
Зоосфера

Возможно, у вас дома не просто собака, а настоящий Эйнштейн на лапках! Канадский психолог и эксперт по поведению животных Стэнли Корен предлагает интересный тест, который покажет, насколько умна ваша собака. Всё, что вам нужно — это пара простых вещей и немного времени.

Собака в одежде
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака в одежде

Что вам понадобится?

  • Одеяло или большое полотенце
  • Три пластиковых стаканчика
  • Лист картона
  • Секундомер
  • Лакомства для собак

5 заданий для вашего питомца:

1. Выбраться из-под одеяла

Накиньте на собаку одеяло и отсчитайте время, за которое она освободится. Это упражнение показывает, как питомец справляется с неожиданными задачами.

Подсчет очков:

До 15 секунд — 3 балла
До 30 секунд — 2 балла
Больше 30 секунд — 1 балл

2. Охота за лакомством

Спрячьте лакомство под одеялом и посмотрите, как быстро собака его найдет. Этот тест проверит её способности к логическому мышлению и использованию запаха.

Подсчет очков:

До 15 секунд — 3 балла
До нескольких минут — 2 балла
Дольше минуты — 1 балл

3. Игра с кубками

Под одну из трёх чашек положите лакомство и дайте питомцу угадать, где оно находится. Это упражнение проверяет память собаки.

Подсчет очков:

С первой попытки — 3 балла
Со второй — 2 балла
С третьей или не угадала — 1 балл

4. Удобные лапы

Положите лакомство под низкую мебель так, чтобы до него можно было достать только лапой. Этот тест показывает, насколько собака решает практические задачи.

Подсчет очков:

Лапой за минуту — 3 балла
Лапой и мордой — 2 балла
Отказ от игры — 1 балл

5. Обход препятствий

Создайте картонную стенку с отверстием, через которое собака должна пройти, чтобы достать лакомство. Это испытание для тех, кто любит стратегию.

Подсчет очков:

Преодолела за 30 секунд — 3 балла
За минуту — 2 балла
Не прошла — 1 балл

Рейтинг: Какой уровень у вашей собаки?

13-15 баллов: Поздравляем, у вас собака-гений! Она входит в топ-20% самых умных собак.
9-12 баллов: Хороший результат! Ваша собака умна и её легко научить.
5-8 баллов: Средний результат. Собаке стоит уделить больше времени на тренировки.
1-4 балла: Возможно, ваша собака не фанат головоломок, но, наверное, она очень любвеобильная!

"Низкий балл не значит, что ваша собака менее ценна, каждая собака имеет свои уникальные достоинства — некоторые лучше решают задачи, другие — в обнимашках", — напоминает профессор Корен.

Если хотите развить интеллект собаки, ключевым является регулярное умственное упражнение.

Головоломки, новые команды и интерактивные игры — вот что поможет держать её мозг в тонусе. И помните, даже гению время от времени нужны обнимашки. 

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Садоводство, цветоводство
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного Аудио 
Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать
Еда и рецепты
Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать Аудио 
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
Экономика и бизнес
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину Аудио 
Популярное
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.

Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Последние материалы
Как яркие цвета съедают пространство: 5 причин отказаться от кислотных оттенков
Инновационный дуэт: как беспилотник и робот-вездеход меняют подход к ликвидации ЧС
Женская алопеция: что делать, чтобы избежать облысения
Биоэтанол E85: перспективы топлива после 2035 года
Подготовка к длительному перелёту: советы от бывалых путешественников
Ранняя капуста, которая созревает за 70 дней: как выбрать идеальный сорт
Диана Гурцкая рассказала, чего она больше всего боялась во время беременности
Учёные разгадали порочный круг зуда: почему расчесывание только ухудшает ситуацию
Разоблачение фитнес-мифа: действительно ли мышечный шок ускоряет рост мышц
На 285 из 313 объектов авиадиспетчерской службы США не хватает квалифицированного персонала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.