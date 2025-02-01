Что покажет тест IQ вашей собаки? Ответ в этих 5 заданиях

Возможно, у вас дома не просто собака, а настоящий Эйнштейн на лапках! Канадский психолог и эксперт по поведению животных Стэнли Корен предлагает интересный тест, который покажет, насколько умна ваша собака. Всё, что вам нужно — это пара простых вещей и немного времени.
1. Выбраться из-под одеяла
Накиньте на собаку одеяло и отсчитайте время, за которое она освободится. Это упражнение показывает, как питомец справляется с неожиданными задачами.
Подсчет очков:
До 15 секунд — 3 балла
До 30 секунд — 2 балла
Больше 30 секунд — 1 балл
2. Охота за лакомством
Спрячьте лакомство под одеялом и посмотрите, как быстро собака его найдет. Этот тест проверит её способности к логическому мышлению и использованию запаха.
Подсчет очков:
До 15 секунд — 3 балла
До нескольких минут — 2 балла
Дольше минуты — 1 балл
3. Игра с кубками
Под одну из трёх чашек положите лакомство и дайте питомцу угадать, где оно находится. Это упражнение проверяет память собаки.
Подсчет очков:
С первой попытки — 3 балла
Со второй — 2 балла
С третьей или не угадала — 1 балл
4. Удобные лапы
Положите лакомство под низкую мебель так, чтобы до него можно было достать только лапой. Этот тест показывает, насколько собака решает практические задачи.
Подсчет очков:
Лапой за минуту — 3 балла
Лапой и мордой — 2 балла
Отказ от игры — 1 балл
5. Обход препятствий
Создайте картонную стенку с отверстием, через которое собака должна пройти, чтобы достать лакомство. Это испытание для тех, кто любит стратегию.
Подсчет очков:
Преодолела за 30 секунд — 3 балла
За минуту — 2 балла
Не прошла — 1 балл
13-15 баллов: Поздравляем, у вас собака-гений! Она входит в топ-20% самых умных собак.
9-12 баллов: Хороший результат! Ваша собака умна и её легко научить.
5-8 баллов: Средний результат. Собаке стоит уделить больше времени на тренировки.
1-4 балла: Возможно, ваша собака не фанат головоломок, но, наверное, она очень любвеобильная!
"Низкий балл не значит, что ваша собака менее ценна, каждая собака имеет свои уникальные достоинства — некоторые лучше решают задачи, другие — в обнимашках", — напоминает профессор Корен.
Если хотите развить интеллект собаки, ключевым является регулярное умственное упражнение.
Головоломки, новые команды и интерактивные игры — вот что поможет держать её мозг в тонусе. И помните, даже гению время от времени нужны обнимашки.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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