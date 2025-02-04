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Наследственные болезни кошек: какие породы в группе риска

2:10
Зоосфера

5 пород кошек, склонных к заболеваниям

Некоторые породы кошек имеют врождённую предрасположенность к определённым заболеваниям. Это не означает, что каждая особь обязательно столкнётся с проблемами, но владельцам важно знать о потенциальных рисках.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

1. Сиамская кошка
Эта порода лидер по количеству наследственных болезней. Среди наиболее распространённых проблем:

  • Заболевания дыхательной системы.
  • Глазные болезни (косоглазие, атрофия сетчатки).
  • Нарушения вестибулярного аппарата.
  • Дисплазия суставов.
  • Сахарный диабет.
  • Патологии сердца.
  • Склонность к нервным расстройствам.

2. Персидская кошка
Персы страдают от проблем с дыханием из-за плоской морды (как у брахицефальных собак). Кроме того, у них часто встречаются:

  • Болезни глаз (атрофия сетчатки, слепота).
  • Проблемы с зубами (гингивит, зубной камень).
  • Заболевания почек (поликистоз, почечная недостаточность).

3. Ориентальная кошка
Эта порода унаследовала предрасположенность к заболеваниям сиамов, но особенно подвержена:

  • Болезням дыхательной системы.
  • Проблемам с глазами.
  • Патологиям сердца.
  • Синдрому плоской грудной клетки, который встречается у котят.

4. Яванская кошка (яванез)
Как близкий родственник сиамов и ориенталов, яванез страдает от аналогичных проблем. Чаще всего у него встречаются:

  • Сердечно-сосудистые заболевания.
  • Болезни глаз (нистагм, косоглазие).

5. Шотландская вислоухая кошка
Ген, отвечающий за вислоухость, влияет и на окостенение суставов, вызывая серьёзные проблемы:

  • Боли при движении, ухудшающиеся с возрастом.
  • Отказ задних лап.
  • Жёсткость хвоста — если он плохо гнётся, пора к ветеринару!

Регулярные осмотры у специалиста и сбалансированное питание помогут продлить жизнь питомцу и снизить риски заболеваний.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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