Наследственные болезни кошек: какие породы в группе риска

Некоторые породы кошек имеют врождённую предрасположенность к определённым заболеваниям. Это не означает, что каждая особь обязательно столкнётся с проблемами, но владельцам важно знать о потенциальных рисках.
1. Сиамская кошка
Эта порода лидер по количеству наследственных болезней. Среди наиболее распространённых проблем:
2. Персидская кошка
Персы страдают от проблем с дыханием из-за плоской морды (как у брахицефальных собак). Кроме того, у них часто встречаются:
3. Ориентальная кошка
Эта порода унаследовала предрасположенность к заболеваниям сиамов, но особенно подвержена:
4. Яванская кошка (яванез)
Как близкий родственник сиамов и ориенталов, яванез страдает от аналогичных проблем. Чаще всего у него встречаются:
5. Шотландская вислоухая кошка
Ген, отвечающий за вислоухость, влияет и на окостенение суставов, вызывая серьёзные проблемы:
Регулярные осмотры у специалиста и сбалансированное питание помогут продлить жизнь питомцу и снизить риски заболеваний.
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