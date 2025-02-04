Наследственные болезни кошек: какие породы в группе риска

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

5 пород кошек, склонных к заболеваниям

Некоторые породы кошек имеют врождённую предрасположенность к определённым заболеваниям. Это не означает, что каждая особь обязательно столкнётся с проблемами, но владельцам важно знать о потенциальных рисках.

Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кот

1. Сиамская кошка

Эта порода лидер по количеству наследственных болезней. Среди наиболее распространённых проблем:

Заболевания дыхательной системы.

Глазные болезни (косоглазие, атрофия сетчатки).

Нарушения вестибулярного аппарата.

Дисплазия суставов.

Сахарный диабет.

Патологии сердца.

Склонность к нервным расстройствам.

2. Персидская кошка

Персы страдают от проблем с дыханием из-за плоской морды (как у брахицефальных собак). Кроме того, у них часто встречаются:

Болезни глаз (атрофия сетчатки, слепота).

Проблемы с зубами (гингивит, зубной камень).

Заболевания почек (поликистоз, почечная недостаточность).

3. Ориентальная кошка

Эта порода унаследовала предрасположенность к заболеваниям сиамов, но особенно подвержена:

Болезням дыхательной системы.

Проблемам с глазами.

Патологиям сердца.

Синдрому плоской грудной клетки, который встречается у котят.

4. Яванская кошка (яванез)

Как близкий родственник сиамов и ориенталов, яванез страдает от аналогичных проблем. Чаще всего у него встречаются:

Сердечно-сосудистые заболевания.

Болезни глаз (нистагм, косоглазие).

5. Шотландская вислоухая кошка

Ген, отвечающий за вислоухость, влияет и на окостенение суставов, вызывая серьёзные проблемы:

Боли при движении, ухудшающиеся с возрастом.

Отказ задних лап.

Жёсткость хвоста — если он плохо гнётся, пора к ветеринару!

Регулярные осмотры у специалиста и сбалансированное питание помогут продлить жизнь питомцу и снизить риски заболеваний.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



