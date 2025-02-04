Проверенные способы, чтобы собака не скучала, пока вас нет

Когда хозяина нет дома, собака может скучать, нервничать и даже устраивать погромы. Чтобы избежать этого, важно заранее подготовить для питомца интересные занятия. Вот три способа, которые помогут сделать день собаки насыщенным и увлекательным.
1. Интерактивные игрушки
Игрушки, требующие активности и сообразительности, помогут собаке не только развлечься, но и потренировать умственные способности. Отличные варианты:
2. Собачий кинотеатр
Некоторые питомцы любят смотреть телевизор, а специальные видео для собак помогают им расслабиться.
3. Охота за сокровищами
Если у вас активная собака, организуйте ей поиск спрятанных лакомств:
Эти занятия помогут питомцу оставаться занятым, даже когда вас нет рядом.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.