Проверенные способы, чтобы собака не скучала, пока вас нет

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как занять собаку, пока вас нет дома: 3 проверенных способа

Когда хозяина нет дома, собака может скучать, нервничать и даже устраивать погромы. Чтобы избежать этого, важно заранее подготовить для питомца интересные занятия. Вот три способа, которые помогут сделать день собаки насыщенным и увлекательным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Йоркширский терьер

1. Интерактивные игрушки

Игрушки, требующие активности и сообразительности, помогут собаке не только развлечься, но и потренировать умственные способности. Отличные варианты:

Головоломки с лакомствами — собака должна разгадывать, как достать угощение.

Игрушки-диспенсеры — награждают питомца едой при определённых манипуляциях.

Конги — наполните их замороженным йогуртом или паштетом, чтобы собака долго лакомилась.

2. Собачий кинотеатр

Некоторые питомцы любят смотреть телевизор, а специальные видео для собак помогают им расслабиться.

Перед уходом подготовьте для пса уютное место.

Включите на телевизоре или планшете видео с природными звуками или движущимися объектами.

Установите комфортную громкость.

3. Охота за сокровищами

Если у вас активная собака, организуйте ей поиск спрятанных лакомств:

Перед выходом разложите угощения в безопасных местах.

Начинайте с простых мест и постепенно усложняйте задания.

Убедитесь, что собака не сможет пораниться или сломать вещи во время поиска.

Эти занятия помогут питомцу оставаться занятым, даже когда вас нет рядом.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



