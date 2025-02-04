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Проверенные способы, чтобы собака не скучала, пока вас нет

1:40
Зоосфера

Как занять собаку, пока вас нет дома: 3 проверенных способа

Когда хозяина нет дома, собака может скучать, нервничать и даже устраивать погромы. Чтобы избежать этого, важно заранее подготовить для питомца интересные занятия. Вот три способа, которые помогут сделать день собаки насыщенным и увлекательным.

Йоркширский терьер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Йоркширский терьер

1. Интерактивные игрушки
Игрушки, требующие активности и сообразительности, помогут собаке не только развлечься, но и потренировать умственные способности. Отличные варианты:

  • Головоломки с лакомствами — собака должна разгадывать, как достать угощение.
  • Игрушки-диспенсеры — награждают питомца едой при определённых манипуляциях.
  • Конги — наполните их замороженным йогуртом или паштетом, чтобы собака долго лакомилась.

2. Собачий кинотеатр
Некоторые питомцы любят смотреть телевизор, а специальные видео для собак помогают им расслабиться.

  • Перед уходом подготовьте для пса уютное место.
  • Включите на телевизоре или планшете видео с природными звуками или движущимися объектами.
  • Установите комфортную громкость.

3. Охота за сокровищами
Если у вас активная собака, организуйте ей поиск спрятанных лакомств:

  • Перед выходом разложите угощения в безопасных местах.
  • Начинайте с простых мест и постепенно усложняйте задания.
  • Убедитесь, что собака не сможет пораниться или сломать вещи во время поиска.

Эти занятия помогут питомцу оставаться занятым, даже когда вас нет рядом.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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