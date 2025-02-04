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Как багажная ошибка превратила кошку в воздушного путешественника

1:05
Зоосфера

Кошку случайно дважды прокатили в самолёте: как это произошло

Необычный инцидент произошёл во время перелёта из новозеландского Крайстчерча в Мельбурн. Восьмилетняя кошка по кличке Миттенс должна была прибыть в пункт назначения вместе с багажом, но хозяйка так и не дождалась её по прилёту.

Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eyes_2007-1.jpg by Alvesgaspar
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы

Как кошка оказалась в обратном рейсе

Как выяснилось позже, грузчик не заметил клетку с питомицей, и животное вернулось обратно в Новую Зеландию на том же лайнере.

Командир экипажа, узнав о ситуации, включил отопление в грузовом отсеке, благодаря чему Миттенс перенесла путешествие без серьёзного стресса. Спустя семь часов в воздухе кошку встретил представитель транспортной компании.

Чем всё закончилось

Авиакомпания Air New Zealand извинилась перед хозяйкой и пообещала полностью компенсировать все расходы.

Этот случай стал ещё одним подтверждением того, что при перевозке животных важно тщательно контролировать их местоположение и безопасность.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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