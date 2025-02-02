Как кошки воспринимают человеческую речь: результаты удивительного эксперимента

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Японские ученые провели интересное исследование, которое показало, как домашние кошки реагируют на свои клички. Эксперимент, в котором участвовали 80 кошек, проводился в домашних условиях и в так называемых кошачьих кафе.

Фото: Wikipedia by George E. Koronaios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Британская кошка

Этапы исследования

Эксперимент состоял из нескольких этапов. В первом этапы хозяин или незнакомый человек называл кличку кошки, а также произносил четыре других слова, похожих на имя питомца по звучанию. Все звуки записывались на аудио.

На втором этапе исследования ученые произносили имена других кошек, а в последнем этапе снова звучала кличка того животного, которое принимало участие в эксперименте.

Результаты эксперимента

Интересно, что 60% кошек реагировали на звук, когда слышали своё имя. На заинтересованность кошки указывали движения её ушей, а 10% животных даже мяукали, когда слышали своё имя.

Выводы ученых

По итогам исследования ученые сделали вывод, что кошки не просто реагируют на человеческую речь, а действительно могут отличать свою кличку от других слов. Более того, не имеет значения, кто именно зовет кошку — хозяин или незнакомый человек. Питомцы распознают своё имя и реагируют на него.

Это исследование подтверждает, что кошки имеют способность различать звуки и воспринимать человеческую речь, что делает их общение с людьми более осознанным и чутким. Питомцы могут не только различать свою кличку, но и реагировать на неё, что является важным элементом в их социализации и взаимодействии с хозяевами.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

