Как кошка извиняется перед человеком? Все секреты поведения питомцев

Если ваша кошка стала вести себя странно, не стоит сразу паниковать. Возможно, она просто пытается извиниться за какой-то проступок, и это вполне естественная часть её поведения. Давайте разберемся, как кошки выражают свои извинения и что это может значить для их владельцев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка обнимает кошку

Как кошка извиняется

Осторожное приближение

Когда кошка осознает, что сделала что-то не так, она обычно осторожно подходит к хозяину. Первым шагом будет пристальный взгляд в лицо владельца, чтобы понять, сердится ли он и насколько серьезны последствия её действий.

Трение о ноги

После того как кошка оценивает ситуацию, она может начать тереться о ноги хозяина. Это привычный способ кошки выражать привязанность и извинения. Она может также обвить вас хвостом и начать мурлыкать, что подтверждает её попытку примирения.

Трение о лицо

Если кошка чувствует, что этого недостаточно, она может начать тереться о ваше лицо или попытаться лизнуть вас. Это еще один способ показать, что она сожалеет и хочет вернуть хорошее отношение.

Изменение поведения

В некоторых случаях кошка может изменить своё поведение, чтобы успокоить владельца. Например, гиперактивный питомец может стать более тихим и спокойным, таким образом демонстрируя, что понимает свою ошибку.

Если ваша кошка проявляет такие признаки, не спешите злиться. Это её способ извиниться и наладить отношения. Важно понимать, что кошки могут быть чувствительными и умными существами, способными к таким жестам примирения.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

