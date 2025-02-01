Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти популярные способы отбеливания зубов могут разрушить эмаль
Студентка ГИТИСа будет получать именную стипендию от Никиты Кологривого
Уберите ружьё: вот как отогнать пернатых вредителей со своего участка
Исчезновение лягушек может привести к глобальному хаосу
Передали руль другу без прав? Теперь штраф заплатит не только он — вот к чему нужно быть готовым
Книги в декоре: идеи, которые сделают интерьер уютнее
Скрываем неровности потолка: эффективное использование потолочного плинтуса
Прокачай стальную выносливость: эти 3 тренировки сделают гладиатора из любого!
Как вертикальная ферма Artisan Green обеспечивает Сингапур свежими продуктами

Коты царапают все подряд? Объясняем поведение питомцев

2:24
Зоосфера

Многие владельцы котов и кошек сталкиваются с проблемой, когда их маленький питомец активно царапает мебель и другие предметы. Это поведение может вызывать неудобства, но важно понимать, что для кота это естественная потребность, и у нее есть несколько причин.

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

Причины царапания

Поддержание когтей в хорошем состоянии

Коты точат когти, чтобы поддерживать их в надлежащем виде. Это помогает им избавляться от старой части когтя, что предотвращает возможные травмы и помогает животному чувствовать себя комфортно.

Маркировка территории

Царапая поверхность, кошки оставляют не только следы от когтей, но и специфический запах, который помогает им пометить свою территорию. Это естественная часть их поведения, сигнализирующая другим животным, что это место принадлежит именно им.

Разминка

Царапание также служит для разминки и растяжки мышц. Это помогает коту чувствовать себя активным и здоровым.

Как помочь питомцу и сохранить вашу мебель

Несмотря на то, что царапание — это нормальное и здоровое поведение, нельзя позволять питомцу разрушать мебель или обои. Чтобы предотвратить это, важно предложить коту альтернативу — когтеточку.

Как выбрать когтеточку

Лучше выбирать когтеточки, которые обмотаны веревкой или покрыты кожей — такие аксессуары особенно нравятся котам. Убедитесь, что когтеточка расположена в том месте, где ваш питомец проводит много времени, и покажите ему, как ей пользоваться.

Чтобы сделать когтеточку еще более привлекательной, можно натереть ее кошачьей мятой, что точно привлечет внимание вашего питомца.

Уход за когтями

Кроме того, ветеринары советуют регулярно подстригать когти котенку, чтобы предотвратить их чрезмерный рост. Обычно это нужно делать раз в два месяца. Вы можете подстричь когти как в клинике, так и дома, если у вас есть специальные ножницы. Не забудьте проконсультироваться с ветеринаром, чтобы правильно это делать.

Не стоит злиться на кота за его привычку царапать, ведь это абсолютно нормальное поведение. Главное — предложить питомцу правильные инструменты для этого, и он будет довольствоваться когтеточкой, а не вашей мебелью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Авто
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности Аудио 
Почему в машине должно быть больше одного человека: новые правила на дорогах Европы
Авто
Почему в машине должно быть больше одного человека: новые правила на дорогах Европы Аудио 
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Туризм
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025 Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Последние материалы
Прокачай стальную выносливость: эти 3 тренировки сделают гладиатора из любого!
Как вертикальная ферма Artisan Green обеспечивает Сингапур свежими продуктами
Коты царапают все подряд? Объясняем поведение питомцев
Пышные творожные пончики в духовке: рецепт без лишнего жира
Тонкости ухода за кожей после депиляции, чтобы избежать врастания волос
Шура объяснил своё нежелание петь дуэтом с Юрием Лозой и Катей Лель
Массажист перечислила простые способы быстро избавиться от боли в спине
Тренды 2025 года: какие розетки и выключатели актуальны сегодня
Какие транспортные средства скрывает ваша категория B? Секреты, о которых вы не знали
Приднестровье получило первую партию газа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.