Коты царапают все подряд? Объясняем поведение питомцев

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы котов и кошек сталкиваются с проблемой, когда их маленький питомец активно царапает мебель и другие предметы. Это поведение может вызывать неудобства, но важно понимать, что для кота это естественная потребность, и у нее есть несколько причин.

Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мяукающий котенок

Причины царапания

Поддержание когтей в хорошем состоянии

Коты точат когти, чтобы поддерживать их в надлежащем виде. Это помогает им избавляться от старой части когтя, что предотвращает возможные травмы и помогает животному чувствовать себя комфортно.

Маркировка территории

Царапая поверхность, кошки оставляют не только следы от когтей, но и специфический запах, который помогает им пометить свою территорию. Это естественная часть их поведения, сигнализирующая другим животным, что это место принадлежит именно им.

Разминка

Царапание также служит для разминки и растяжки мышц. Это помогает коту чувствовать себя активным и здоровым.

Как помочь питомцу и сохранить вашу мебель

Несмотря на то, что царапание — это нормальное и здоровое поведение, нельзя позволять питомцу разрушать мебель или обои. Чтобы предотвратить это, важно предложить коту альтернативу — когтеточку.

Как выбрать когтеточку

Лучше выбирать когтеточки, которые обмотаны веревкой или покрыты кожей — такие аксессуары особенно нравятся котам. Убедитесь, что когтеточка расположена в том месте, где ваш питомец проводит много времени, и покажите ему, как ей пользоваться.

Чтобы сделать когтеточку еще более привлекательной, можно натереть ее кошачьей мятой, что точно привлечет внимание вашего питомца.

Уход за когтями

Кроме того, ветеринары советуют регулярно подстригать когти котенку, чтобы предотвратить их чрезмерный рост. Обычно это нужно делать раз в два месяца. Вы можете подстричь когти как в клинике, так и дома, если у вас есть специальные ножницы. Не забудьте проконсультироваться с ветеринаром, чтобы правильно это делать.

Не стоит злиться на кота за его привычку царапать, ведь это абсолютно нормальное поведение. Главное — предложить питомцу правильные инструменты для этого, и он будет довольствоваться когтеточкой, а не вашей мебелью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

