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5 пород собак, которые идеально подходят для жизни в квартире

2:07
Зоосфера

Лай и вой — это способы общения собак с окружающим миром, с людьми и с сородичами. Эти звуки могут быть необходимы для выражения потребностей или предупреждения об опасности, но если собака день и ночь заливается громким лаем, это может стать проблемой для владельцев, особенно в многоквартирном доме. Чтобы не столкнуться с недовольством соседей, лучше выбрать породу с тихим поведением.

Французский бульдог
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Французский бульдог

Породы собак с тихим характером

Бернский зенненхунд

Этот пес — молчаливый, добродушный и выведен для работы на фермах. Он обладает спокойным характером, дружелюбен и является отличным компаньоном для семьи. В городской среде они не создают проблем с шумом.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эти собаки элегантны, интеллигентны и редко становятся источником шума. Они идеально подходят для жизни в городе, легко приспосабливаются к городской жизни и не мешают своим хозяевам.

Бульдог

Смотря на их угрожающий внешний вид, можно подумать, что бульдоги агрессивны и шумны, но это далеко не так. Они предпочитают уют и тишину, наслаждаются спокойными вечерами в кругу семьи и не любят громких звуков и беготни.

Басенджи

Интересной особенностью этой породы является практически полное отсутствие лаев. Басенджи — одна из немногих пород, которая не издает громких звуков, что выгодно выделяет их среди других собак, особенно в многоквартирных домах.

Ши-тцу

Порода, известная своим спокойным нравом. Ши-тцу не только тихие, но и очень умелые в общении с людьми. Эти собаки были популярны при китайских императорах, ценились за свою способность находить общий язык с хозяевами и оставаться спокойными даже в сложных ситуациях.

Если вы хотите, чтобы ваш питомец не доставлял неудобств соседям и вам, выбирайте породы собак с тихим характером. Эти породы станут отличными спутниками, не привлекая лишнего внимания.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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