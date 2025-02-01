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Эти собаки обожают людей: самые дружелюбные породы

1:46
Зоосфера

Собаки по своей природе дружелюбны и с охотой идут на контакт с человеком. Некоторые породы особенно выделяются этим качеством, стремясь окружить своего владельца вниманием и любовью.

Собака в одежде
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака в одежде

Породы, полные любви

Особую привязанность и дружелюбие проявляют такие породы, как сеттеры, спаниели и колли. Эти собаки с радостью играют и легко поддаются дрессировке.

Кокер-спаниель

Активная и жизнерадостная собака, которая всегда в хорошем настроении и с нетерпением делится этим настроением с хозяином. Этот питомец любит компанию и всегда готов к игре.

Английский сеттер

Полностью лишенный агрессии, английский сеттер — воплощение добродушия. В прошлом он был незаменимым помощником охотников, а сегодня этот пес считается уязвимой породой, несмотря на свою привязанность к людям.

Короткошерстный колли

Эти собаки славятся не только своим игривым характером, но и высоким интеллектом. Колли — собака, которая активно помогала фермерам в пастушьих делах, выпасая овец. Сегодня она требует много внимания и физической активности, любит прогулки и время на свежем воздухе.

Другие дружелюбные породы

Любителям маленьких, но не менее дружелюбных собак стоит обратить внимание на бишон-фризе и австралийского терьера. Эти маленькие питомцы обладают веселым и жизнерадостным характером и обожают угождать своим хозяевам.

Если вы ищете собаку, которая будет активно проявлять внимание и привязанность, эти породы подойдут как нельзя лучше. Они будут вашими верными спутниками в игре, прогулках и жизни в целом.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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